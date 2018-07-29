食安、因應少子化與人才培育 3項特別預算 朝野攻防恐再起

2018-07-29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德已核定第二期（一○八到一○九年度）前瞻基礎建設特別預算二二七一億元，對於外界關注的食安、因應少子化與人才培育等三項計畫，兩年合計編列一二九億元。行政院可望於八月中旬通過前瞻計畫第二期特別預算送立院審議，由於去年在野黨立委審議前瞻首期特別預算時，對三項計畫的批評不少，預料未來立院朝野攻防將再起。

為期兩年的食安、因應少子化與人才培育三項特別預算，以人才培育為最大宗，達一百億元。重點項目為攸關台灣技職教育復興的「優化技職院校實作環境計畫」四十三億元。而為挽留台灣優秀科技人才，避免被國外頂尖大學挖走，政院編列年輕優秀學者養成計畫兩年補助廿三億元。產業高階人才培訓與促進就業方案兩年也編列十四億元特別預算。

由於民眾普遍關切食安問題，食安特別預算編列五．七億元，主要為食品邊境查驗與相關食安稽查檢驗經費兩年編列一億元，防範藥頭與毒品檢驗經費三．四億元，至於衛福部興建食安大樓預算一億元，則編列在後年度。

有關少子化預算方面，因應托育新制等政策將上路，主要編列在年度總預算裡，編在前瞻建設計畫二期特別預算的經費相對較少，除了衛福部編列兩年逾十四億外，教育部也編列將老舊國小改建成公托的經費逾七億元。