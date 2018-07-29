政院推城鄉建設 兩年預算727億

2018-07-29

提升道路品質、興建運動場館、打造新街景

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院積極推動各縣市城鄉建設，明後年的特別預算已經出爐，總計七二七億元，包括多達二一○億元的提升道路品質計畫、八十二億元的開發在地型產業園區經費，以及興建運動場館、自行車道等營造休閒運動環境經費六十四億元、各縣市公有建築耐震補強經費五十八億元、打造城鄉新街景的城鎮之心工程六十億元等。

第二期前瞻基建預算的最大宗

據悉，行政院長賴清德已核定為期兩年的城鄉建設特別預算，這七二七億元計畫為政院第二期前瞻基礎建設特別預算的最大宗，賴揆已拍板下個月將送立法院審議的第二期（一○八到一○九年度）前瞻基建特別預算共二二七一億元。

相較首期為期一年半的前瞻基建特別預算規模僅逾一千億元，第二期前瞻基建特別預算為期二年達二二七一億元，有八大項：城鄉建設七二七億元、綠能建設一二二億元、數位建設二七八億元、水環境建設五九三億元、軌道建設四二二億元，另外，因應少子化友善育兒空間建設、食安建設、人才培育促進就業建設這三項特別預算合計一二九億元。

內政部規畫透過整體景觀改造，打造全台二十處城鄉新街景的城鎮之心工程計畫，明後年各編列三十億元，整個計畫預定增加舊城區綠地空間九十公頃，改善舊市區開放空間三○○公頃，以形塑在地特色。

補助開發在地型產業園區

提升道路品質計畫明年編列一○六億元，後年一○四億元，二年合計二一○億元，要有效減少各縣市路面挖補頻率、提高通行安全、改善市容景觀。

涉及推動城鄉特色產業園區發展的開發在地型產業園區，是透過特別預算補助，加速地方政府規劃產業園區，並盼提高加工出口區效能，明後年各編列四十一億元。

營造各地休閒運動環境，包括運動場館、游泳池、自行車道等，明年編列卅五億元，後年編列廿九億元，總計六十四億元；有關政府推動長照等公共服務據點整備，明年編列廿四億元，後年廿二億元，共四十六億元。

城鄉建設項目還包括明年公有建築物編列耐震補強與重建等經費逾十八億元，後年逾卅九億元，兩年共五十八億元；客家浪漫台三線計畫明年編八億元，後年四億元，共編十二億元特別預算。