蔡領軍授旗 團結挺鄭朝方

2018-07-29

民進黨輔選列車 首站到竹縣

〔記者黃美珠／新竹報導〕由民進黨主席蔡英文領軍的「改革挺台灣」全台授旗誓師大會，首站昨天到新竹縣，蔡英文為黨提名的新竹縣長參選人鄭朝方親授戰旗，呼籲團結力挺鄭朝方。她說，當民進黨參選人已經埋頭準備政策，對手卻還在為誰要選、誰不能選爭論不休，新竹縣最不需要的就是內部紛爭。

強調改革必須有執行力

蔡英文指出，她要提醒過去那些曾經執政卻不知反省，現在還在那邊冷嘲熱諷的人，台灣今天改革之所以這麼困難，有那麼大的時間壓力，原因就是過去延宕太久，她很清楚改革工作從來就不是簡單的事，不是光說不練，不能花拳繡腿，也不是中央法規做好就結束了。

她強調，改革要落實，需要地方政府在第一線執行，要把這些政策執行好，需要一個認同改革、懂得政策、有協調及執行能力的縣長。在新竹縣，這個人選就是鄭朝方。

諷對手還在搞內部紛爭

蔡英文告訴在場人士，「改革挺台灣」全國授旗誓師大會的第一場選在新竹縣，代表決心，這次選舉新竹縣一定要獲勝，當民進黨參選人已經埋頭準備政策，對手卻還在為誰要選、誰不能選、誰要跟誰結盟而爭論不休，新竹縣最不需要的就是內部紛爭。

蔡英文強調，最近看到一些批評，認為政府施政不好，造成經濟停滯、年輕人徬徨無助、電力供應出現問題。兩年多來她推動許多改革，過程有些動盪，但都做出成績，包括經濟變好，連續三季經濟成長率都超過三％，景氣轉為綠燈，出口也在成長，股市上萬點已經超過一年；兩次提高基本工資，台灣薪資實質所得達到歷來新高。並推動「５+２產業創新」，促進台灣產業的升級轉型與推動「長照2.0」，且推動綠能發展，使台灣成為世界上綠能投資的最熱門地點。