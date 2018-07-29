蔡領軍授旗 團結挺鄭朝方

2018-07-29

民進黨輔選列車 首站到竹縣

〔記者黃美珠／新竹報導〕由民進黨主席蔡英文領軍的「改革挺台灣」全台授旗誓師大會，首站昨天到新竹縣，蔡英文為黨提名的新竹縣長參選人鄭朝方親授戰旗，呼籲團結力挺鄭朝方。她說，當民進黨參選人已經埋頭準備政策，對手卻還在為誰要選、誰不能選爭論不休，新竹縣最不需要的就是內部紛爭。

強調改革必須有執行力

蔡英文指出，她要提醒過去那些曾經執政卻不知反省，現在還在那邊冷嘲熱諷的人，台灣今天改革之所以這麼困難，有那麼大的時間壓力，原因就是過去延宕太久，她很清楚改革工作從來就不是簡單的事，不是光說不練，不能花拳繡腿，也不是中央法規做好就結束了。

她強調，改革要落實，需要地方政府在第一線執行，要把這些政策執行好，需要一個認同改革、懂得政策、有協調及執行能力的縣長。在新竹縣，這個人選就是鄭朝方。

諷對手還在搞內部紛爭

蔡英文告訴在場人士，「改革挺台灣」全國授旗誓師大會的第一場選在新竹縣，代表決心，這次選舉新竹縣一定要獲勝，當民進黨參選人已經埋頭準備政策，對手卻還在為誰要選、誰不能選、誰要跟誰結盟而爭論不休，新竹縣最不需要的就是內部紛爭。

蔡英文強調，最近看到一些批評，認為政府施政不好，造成經濟停滯、年輕人徬徨無助、電力供應出現問題。兩年多來她推動許多改革，過程有些動盪，但都做出成績，包括經濟變好，連續三季經濟成長率都超過三％，景氣轉為綠燈，出口也在成長，股市上萬點已經超過一年；兩次提高基本工資，台灣薪資實質所得達到歷來新高。並推動「５+２產業創新」，促進台灣產業的升級轉型與推動「長照2.0」，且推動綠能發展，使台灣成為世界上綠能投資的最熱門地點。

  • 民進黨新竹縣長參選人鄭朝方從黨主席蔡英文手中接過戰旗後用力揮舞，領兵要讓新竹縣藍天變綠地。 （記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣長參選人鄭朝方從黨主席蔡英文手中接過戰旗後用力揮舞，領兵要讓新竹縣藍天變綠地。 （記者黃美珠攝）

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