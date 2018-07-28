台生領軍 11國青少年單車環台

2018-07-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕十八名台灣的國高中生，領著來自比利時、捷克、丹麥、法國及義大利等十一個國家的廿二名青少年，本月十七日騎著單車從新北市政府市民廣場出發，克服炎熱高溫與陡峭山坡，昨傍晚五點半抵達台北市政府東大門廣場，完成十一天、長達九五五公里的單車環台，有學生笑說：「明年再來挑戰！」

騎11天 沒人上車休息

國際青少年環台自行車活動今年邁入第七屆，台北市私立復興實驗高中許劭銓說，他不常騎單車，行前訓練很辛苦，練到腳痠、屁股痛、手麻痺，出發當日天氣超熱，第一天就累癱！每天騎乘近一百公里，雙腳痠到不行，幸好靠著大家互相鼓勵撐下去，「很驚訝整趟竟然都沒人上車休息，相當敬佩隊友的堅持及意志力！」

與國外生交流 收穫豐

新北市私立金陵女中陳一太說，行程中騎上坡時最痛苦、很想放棄，騎到下坡時開心地以為痛苦結束，沒想到接連又是上坡，她笑說：「騎到一直罵髒話，因為太累了！」

明年計畫出國當交換生的許劭銓，此行收穫滿滿，笑說結交不少朋友，外國人真的很會玩，也讓他提早熟悉國外文化，並誇口結束交換生後，回台再挑戰單車環台；這次活動中年齡最小的螢橋國中華元樂說，學習到團隊合作的重要、心肺調節的技巧，獲益良多。

丹麥生 讚台灣真是美

來自丹麥的Skødt,Simom Johann表示，路途雖遠，但台灣的自然景觀真的很美，騎車沿途都樂在其中；也有外國學生說，除欣賞台灣美麗的風景、也品嘗到好吃的美食，是趟令人難忘的旅程。