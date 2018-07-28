馬成立基金會 吳敦義：黨中央只有一個

2018-07-28

〔記者鄭鴻達、施曉光／台北報導〕財團法人馬英九文教基金會昨舉行成立茶會，被解讀為前總統馬英九有意再戰總統大位，也成為國民黨主席吳敦義以外的另一個黨中央。吳敦義昨強調「黨中央永遠只有一個」；前主席洪秀柱則表示，只要大家都願意發揮能力，發光、發熱，讓黨團結，這比什麼都重要；另位前主席、新北市長朱立倫也說，「更多陽光是更好的」。

「馬英九文教基金會」昨舉行成立茶會，國民黨內重量級人物與會。外界解讀，馬英九之所以成立基金會，有再度問鼎總統大位之態勢，且在國民黨中央紛擾之際，恐成為第二個黨中央、另一個太陽。

吳敦義受訪表示，他與馬總統熟識多年，長期相處，他非常尊重、感謝馬英九。對於是否有覺得被逼宮？吳敦義強調︰「不會！沒這種事！」吳表示，馬民調高他高興，民調低他擔心，民調有高有低、潮來潮往，政治人物、首長本來就這樣。

第二個黨中央？ 吳：沒這種事

媒體追問是否擔心馬英九基金會將成為第二個國民黨中央？吳敦義正色直言︰「不會！黨中央永遠只有一個！」

洪秀柱說，在國民黨艱困的情況下，大家有心問鼎大位，為人民做一番事情，無論動機與使命感都是好的，但最重要的是看民意能否接受；有心是好事，還要大家一起支持，誰能得到大多數人民支持，黨內就一起支持。

洪秀柱還說，藍營內部不必太在乎外界說的星星、月亮、太陽是誰，只要大家都願意發揮能力，發光、發熱，讓黨團結，這比什麼都重要。

三個太陽 朱立倫：更多陽光更好

對於國民黨內有吳、馬、朱三個太陽的態勢，朱立倫表示「更多陽光是更好的」，國民黨只有團結一致，沒有任何分裂的本錢；黨現在相對來講還在低氣壓，更要全黨團結努力，獲得更多民眾支持，包括馬總統、吳主席與每一位同志，都努力以正面態度看待。

媒體詢問「林為洲事件」可能導致「馬吳心結」？朱立倫則說，不到最後一秒鐘，全黨還是要一致努力，爭取最大團結。