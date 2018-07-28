工總建言// 別用租稅棒子 把人才打出去

2018-07-28

〔記者羅倩宜、鄭琪芳／台北報導〕工總昨發表年度白皮書指出，我國租稅政策已衝擊投資意願，近來調升營所稅，與世界各國減稅的潮流相反，影響企業的國際競爭力，呼籲政府恢復「促進產業升級條例」的租稅優惠。另外，工總也建議，員工配股應採「面額」而非「實價」課稅，否則形同「用租稅的棒子把人才打出去」。

籲政府 恢復促產條例租稅優惠

工總常務理事、穩懋董事長陳進財表示，近期政府通過的稅改方案獲得不少好評，確實有照顧到一般民眾，可惜還有些欠缺，主要在人才和資金方面。資金方面，內外資稅率不同，造成不公平待遇，且將造成假外資氾濫、降低企業投資意願。

白皮書則建議，應對創新產業如人工智慧、數位科技、資通訊、金融科技等提供租稅獎勵，若不改善投資稅制，「廠商缺乏誘因來承擔風險，將造成資金氾濫與外流；本土投資減少，高素質的人力就沒有發揮舞台」。

員工配股 應採面額非實價課稅

人才方面，工總強調，員工配股課稅方式是人才外流的因素之一，過去採「面額（十元）」課稅，勞工稅負成本較低，改「實價（市價）」課稅後，很多員工還沒變現股票就要付龐大稅金，一旦股價大跌即得不償失。

陳進財強調，「租稅政策是國際性的競爭，並不是我們關起門來比較，哪一種人要多課稅、哪一種人要少課稅」；若擔憂獨厚配股大戶，可設定配股上限，例如三百張持股以內屬中小型基層員工，可採面額課稅。

工總最高顧問魏啟林也說，中國今年初祭出惠台政策吸納國內人才，台灣若不再加把勁，人才流失更嚴重。早年採面額課稅時，留才很成功，企業既樂意配股，員工也享受優厚報酬，但實價課稅後人才大量外流，只要改回來，「政府不用出一毛錢，光靠政策就可留才」。

對此，財政部表示，立法院五月底三讀通過「產業創新條例」，再度放寬員工配股課稅規定，員工配股在五百萬元以內，可選擇轉讓時才課稅，並以「取得價」或「轉讓價」孰低課稅， 已經非常寬鬆了，而且九十九％有配股的員工都適用。