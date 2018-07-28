白領人才申請來台實習 設計師周裕穎妻批投審會刁難

2018-07-28

〔編譯楊芙宜、黃佩君／綜合報導〕白領人才來台實習，遭經濟部投審會卡關。鬼才設計師周裕穎最佳搭檔、太太童怡瑋昨表示，瑞典Boras織品學院服裝設計系學生來函欲到公司實習，電話洽詢政府核發工作簽證時，卻被投審會以資本額不到五百萬元擋關，並連三次以「設計歐美才是頂尖，我們台灣又不是…」，質問為什麼有歐洲學生願意來台實習。

以資本額不到500萬擋關

周裕穎和童怡瑋為台灣知名時裝設計師夫妻檔，「JUST IN XX」品牌融合了東方文化、工藝元素和西方時尚的設計風格，已多次登上紐約時裝週。今年周裕穎還和故宮攜手推出共同聯名「SuperlinXX 超脫」系列，二月躍上紐約時裝週主秀首場，把大家熟悉的翠玉白菜、谿山行旅圖等國寶穿上伸展台，讓世界看見台灣設計實力。

童怡瑋在臉書發文指出，不懂為何以公司「資本額五百萬元」的硬性規定，做為申請外國籍學生來台實習的判定標準？如果所有東西都只看數字，那傳統工藝、台灣很多東西都無法再發展下去。她並質疑，為什麼往往在國際上獲得肯定，「自己人先瞧不起自己人」？

投審會︰可專案處理

童怡瑋受訪指出，臉書發文是希望提醒政府相關單位重視，國際人才來台面臨許多僵硬的行政規定，其工作室先前也曾接到紐約設計師、印度和韓國學生詢問實習，一直到今年才想接受看看，「有外國人選擇到台灣不好嗎？」她說，透過朋友幫忙了解後，昨晚已接獲投審會通知「可以專案處理」。

投審會表示，根據規定，申請外國學生實習的單位，應為最近一年營業額一千萬元以上或資本額五百萬元以上；過去曾討論降低或取消資本額門檻，但因部分立委擔心「假實習、真打工」，因此仍保留門檻。不過，該規定有但書，情況特殊可專案申請，承辦人未能說明清楚，已要求同仁檢討。