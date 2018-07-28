中研院上修 今年GDP2.65％

2018-07-28

〔記者王孟倫／台北報導〕中央研究院昨將今年經濟成長率由二．四三％上修至二．六五％，這是目前國內智庫最樂觀預測值；不過，中研院提醒，隨著全球貿易爭端不斷、關稅保護措施持續擴大，應要慎防景氣降溫風險。

近期國內智庫紛紛上修今年GDP（國內生產毛額），中研院昨也將今年GDP成長上修○．二二個百分點，主因上半年經濟表現高於預期，前兩季GDP都高於三％。

中研院經濟所長簡錦漢表示，去年底預測GDP成長二．四三％，當時認為今年景氣應是「萬里無雲」，但隨著美中貿易爭端擴大，為景氣帶來更多不確定性。中研院經濟所研究員周雨田也指出，整體來看，今年經濟情勢是「溫和成長，但下行風險增加」。

對於中研院預測值高於其他機構，周雨田表示，除了上半年出口貿易及生產活動表現高於預期，「對於美中貿易爭端，我們認為威脅與風險仍存在，但還不至於全面性爆發」，因此下半年可望維持經濟動能。

周雨田並指出，國內智庫對今年GDP預測值從二．四八％至二．六二％不等，中研院預估二．六五％，並未高出很多，像亞洲開發銀行就預估台灣今年GDP成長三％。

國人消費信心反下降

儘管各機構陸續上修今年GDP，但國人消費信心反而下滑。中央大學台經中心昨天公布最新調查，七月消費者信心指數（CCI）為八十二．三八點，較上月下降一．四四點，已連續四個月下滑，其中以股市信心指標跌幅最大。

中央大學台經中心表示，民眾對股市信心出現疑慮，因美中貿易爭端及風險未能消除，這類利空負面消息頻傳，自然會波及台股信心。