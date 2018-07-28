6月景氣下滑 綠燈轉黃藍燈

2018-07-28

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會昨公布六月景氣燈號意外轉「黃藍燈」，終止連四綠，且有六項指標變燈，綜合判斷分數一口氣掉了七分、降至二十二分。國發會經發處長吳明蕙表示，「希望只是單月現象」，由於領先與同時指標跌幅不深，「不需過於擔心」，下半年景氣仍可審慎樂觀看待；但美中貿易戰、油價波動等不確定因素干擾，後續須密切關注。

6項指標變燈 一口氣掉7分

景氣燈號由九項指標構成，六月有六項指標變燈，其中貨幣總計數M1B、工業生產指數、製造業銷售量指數由綠燈轉黃藍燈，海關出口值、製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉綠燈，分數各減一分；批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈掉到黃藍燈，減二分；使得綜合判斷分數從二十九分掉到二十二分，創下二○一三年燈號改制來最大減分，燈號從象徵「穩定」的綠燈掉到「等待轉向」的黃藍燈。

吳明蕙分析，主要是電子零組件表現不理想，與電子產業庫存調整、挖礦晶片需求緩和有關，連帶工業生產指數、製造業銷售額以及海關出口值都受到影響；至於批發、零售及餐飲營業額，主要是批發業（尤其機械器具）下滑的緣故。

吳明蕙指出，第三季是電子產業傳統旺季，只要生產、銷售或出口轉好，就可帶動其他指標上揚；加上近期國內外機構紛紛上調台灣經濟成長率，對台灣經濟前景有信心，部分廠商的資本支出也持續增長，因此對未來景氣仍抱持審慎樂觀看法。