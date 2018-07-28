國發會︰許多政策上路 逐步落實

2018-07-28

〔記者陳梅英、黃佩君、林菁樺／台北報導〕對於工總白皮書建言，國發會指出，許多政策都已上路，將逐步推動落實。經濟部也表示，這些問題都是長期累積而成，政府極為重視，將更深入了解產業意見，並與產業加強溝通。

國發會說，行政院長賴清德上任後，將拚經濟列為最優先工作，啟動「加速投資台灣專案會議」，積極聽取產業建言，排除投資障礙，已完成三百多項法規鬆綁。工總二○一七年建言已有六十％獲得解決，二○一八年建言對照政府現行政策，兩年多來均已逐步推動落實。

國發會指出，政府積極推動「DIGI+」及「亞洲矽谷」等，掌握數位時代新商機，也確保穩定供電，並改善環評及空污等相關法制，兼顧環保與經濟發展；此外，包括尋求勞資共識，尋求經貿談判機會、強化產業融入全球價值鏈，支持兩岸互利互榮發展、持續研議智慧財產政策因應方案、建構台灣為青年發展舞台，也將逐步推動。

經部︰加強產業溝通 確保穩定供電

對於工商團體質疑二○二五年非核家園目標及能源配比，經濟部能源局表示，「能源配比不是隨便亂喊」，能源特性與配比有共同考量規劃，雖然今年供電確實比較辛苦，但是也加入不少機組，明年備轉容量率可達十％、備用容量率可有十五％，可提供穩定供電且電價可負擔的投資環境。

經濟部強調，非核、綠能政策與國際趨勢相同，政策執行兩年來有顯著進展，至去年底再生能源總裝置容量累計已達五二七．六萬瓩。