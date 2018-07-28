王文淵︰調高基本工資 年輕人恐失業

2018-07-28

企業成本提高 導致僱用減少 應回歸市場機制

〔記者羅倩宜、廖千瑩／台北報導〕工總理事長王文淵昨天主持工總二○一八白皮書發表會，提到最低基本工資問題時，王文淵表示：「我反對政府訂基本工資，因為調升基本工資不等於照顧人民，可能一些年輕人反而失業。」

王文淵說，今年台塑員工加薪，目前基層月薪達五．二六萬元，「雖然我加薪，但我反對訂基本工資，應回歸市場機制才對」；基本工資只是一個最低門檻，這個門檻不斷提高，大多數的受薪階級有享受到嗎？

工總常務理事何語指出，近年經濟成長率並未跟上基本工資漲幅，二○一一至二○一八年，基本月薪從一萬七八八○元漲到二萬二○○○元，漲幅二十三％；基本時薪從九十八元漲到一四○元，漲幅四十二．八％，較同期的經濟成長至少多了八個百分點。他說，各國考量基本工資是否合理，都以基本工資占薪資中位數的比重約在四十％至六十％，台灣則是五十四．一七％。

何語並表示，勞動部已邀七大工商團體在八月中協商基本工資，「但過去兩年基本工資調漲，政府並沒有問勞資意見，完全是政治決定」。對於行政院要求各部會針對基本工資調漲二％、四％、五％來評估經濟衝擊，工總認為值得鼓勵，但現在還未展開協商就喊出時薪從一四○元調到一五五元、甚至一六○元，「政府已訂了價位，要怎麼協商？」

工總指出，過去七年國內經濟成長率遠低於基本薪資漲幅，再調高基本工資本勞無法受惠，反而可能因企業成本提高而導致僱用減少，造成更多年輕人失業。

工總認為，基本工資調漲將影響消費力、產業競爭力，須有嚴謹公式及參考數據，建議參考十大指標，包括經濟成長率、產業國際競爭力、物價指數變動率、企業獲利率、國民所得變動率、實質購買力、社會發展狀況、產業差異性、個人工作型態、勞動成本占比。

對此，勞動部次長施克和表示，基本工資審議委員會八月召開，鼓勵工總提出主張，該會議集結勞資學政四方看法，結論送交行政院核定。