工總白皮書︰台灣拚經濟 要靠製造業

2018-07-28

民粹不利投資 環保問題須從根源解決

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會昨發表年度白皮書，提出環評、電力、租稅、員工配股、水資源、兩岸、區域經濟、青年低薪、英語化運動等九大建議方向。工總理事長王文淵並強調，美中兩大國都在鼓勵製造業，台灣經濟也須仰賴製造業和貿易，但台灣的民粹往往對製造業不利；政府推動南向計畫，雖有廉價勞力優勢，但有租稅協定、投資保障協定及台商人身安全等問題要解決。

工總二○一八白皮書提出一一○項議題、二三一項建言，這是台塑集團總裁王文淵上任後首份白皮書。白皮書建言包括租稅應激勵投資創新、電力供給應穩定乾淨且充裕、環保應兼顧工業發展、賦稅與金融政策須與時俱進、勞動法規要考量企業競爭力、加強區域經濟整合、兩岸關係穩定、加強智財權實力、協助青年創業及提高待遇。

王文淵特別強調製造業的重要性，美國和中國都在全力鼓勵製造業發展，可見對國家競爭力的重要性，「可惜國內的民粹往往對製造業不利」。他引述美國前環保署長吉娜麥肯錫的「環境正義說」指出，「環境正義的執行必須雙贏，也就是環保須以不傷害經濟為前提」；他認為，台灣經濟要繁榮只能靠製造業和貿易，現在台灣經濟成長動能已不如鄰近國家。

能源政策方面，王文淵表示，政府提出二○二五年煤氣及綠能的配比應有其合理考量，但「做不做得到是另一回事」。對於燃煤電廠的污染爭議，他說，已有新技術可將燃煤的污染控制到跟天然氣一樣、甚至更低，唯一的缺點就是碳排放較高。

王文淵表示：「其實PM2.5的最大來源不是電廠，是汽機車及中國，但政府從來不提。」工總也指出，燃煤電廠及化學工業占PM2.5總量僅不到五％，卻被認為是罪魁禍首，未依數據的指控，不能從根源解決環保問題。

勞動政策與法規 須考量企業競爭力

白皮書也呼籲，政府制定勞動政策與法規，須考量企業競爭力，「二○一六年起國內每年平均減少十八萬個勞動力，多是人為因素，尤其是政策造成」，例如增加各種法定勞動成本、工時無彈性等，導致勞動市場供需失衡、薪資停滯。

此外，白皮書也將員工配股課稅及青年低薪問題納入建言，工總秘書長蔡練生強調，製造業向來重視員工薪資及福利，但需要政策協助才能留住更多人才。