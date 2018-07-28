不論申復結果 林佳龍：青運場館繼續興建

2018-07-28

〔記者黃鐘山、蔡淑媛、陳鈺馥、劉禹慶、吳正庭／綜合報導〕捍衛東亞青運主辦權，教育部前天邀集召開的研商會議，決定由台中市長林佳龍以主辦城市首長身分提出申復。台中市府昨已整理相關申復文件初稿，林佳龍視察東亞青年運動會賽事預定地時，也重申會盡一切努力申復東亞青運，且不管結果如何，為青運興建的場館也會繼續興建完成，並發揮比賽功能。

陸委會籲暫緩兩岸引水典禮 金門縣府盼重新考量

對於中國粗暴硬拔台中東亞青運主辦權，陸委會昨則呼籲，原定在八月五日各自辦理的兩岸通水工程引水典禮，因中國持續打壓，目前時機不宜，希望金門縣政府體諒政府立場，推遲辦理引水典禮。不過，金門縣政府對此表示，金門地區缺水嚴重，請中央能重新考量。

陸委會副主委邱垂正批評說，東亞奧會停辦我方二○一九台中東亞青年運動會，眾所周知這是陸方強力、蠻橫、政治干預所致。陸方在情理法都站不住腳，對台灣社會民主程序漠視、無知，做法引起台灣及國際社會憤慨，陸方須為後續發展負完全責任。

林佳龍昨天視察東亞青運網球賽事預定地，他走進可容納九百八十名觀眾的第一球場時表示：「看到這個球場其實滿難過的」，年輕運動員可能第一次為國爭光的機會竟被剝奪，他會努力讓選手參賽。

教育部前天邀集中華奧會、台中市府及專家學者召開的研商會議，決定由林佳龍以主辦城市首長及二○一九東亞青運籌委會主委身分，向東亞奧會主席及全體會員國家地區代表提出申復書。

市府表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，並同步展開與相關單位的協調及國際溝通，儘速正式申復。

東奧正名公投發起人紀政，昨日則前往澎湖舉辦正名說明會，她抨擊說，「中國領導人應先上行為心理學！」台灣是越打壓反彈越大。台中東亞青運主辦權被剝奪後，東奧正名連署人數暴增，希望在八月中旬達到卅五萬人連署的目標。