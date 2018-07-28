建交20年 馬紹爾總統：續與台深化邦誼

2018-07-28

〔記者李欣芳／台北報導〕我南太平洋友邦馬紹爾群島共和國總統海妮訪台進行國是訪問，蔡英文總統昨以隆重軍禮歡迎並國宴款待，兩國總統也親自見證兩國簽署互免簽證協定與海巡合作協定，促進相關合作與交流。

禮砲卡彈 變成22響

總統府表示，兩項協定為增進兩國往來便利、強化民間交流，以及推動雙邊海巡機關執法、研究、訓練及救助的合作為目的。

今年適逢兩國建交廿週年，海妮說，在歡慶兩國建交廿週年的特別時刻，兩國政府對彼此都不離不棄，不僅如此，兩國關係還不斷深化、成熟。因為兩國關係是建立在互相信賴及互相尊重基礎上，所以得以開誠布公與對方進行各項談話。

蔡總統昨在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎海妮到訪。總統表示，回首廿年，在國際情勢不斷變動下，兩國依然持續深化雙邊合作關係，去年她率團到馬紹爾群島訪問，在馬國國會寫下「海洋國家，民主永續」留念，正是表達彼此共同價值。

蔡總統指出，台灣秉持踏實外交、互惠互助原則和馬紹爾朋友相互扶持一同成長，透過實質合作關係造福兩國人民，她感謝海妮及馬紹爾政府長期以來為台灣的國際參與仗義執言，無論是去年聯合國大會或今年的世界衛生大會，台灣人民都感受到馬紹爾支持的力量。

海妮強調，她非常重視兩國情誼，這次她以國是層級訪台就是最好見證，將會持續努力讓雙方關係可以更上層樓，達到在廿年前兩國建交時所期許的未來。

在以廿一響禮砲迎接海妮時，發生一段小插曲，施放過程第三門砲發生卡彈狀況，因第四門禮砲馬上跟進發射，並未影響軍禮進行，但卻多發了一枚禮砲，變成了廿二響。