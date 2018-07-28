明年國防預算增183億 軍方：因應共機繞台威脅

2018-07-28

三軍部隊作業維持費暴增

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員昨天指出，中國軍機、軍艦近年密集進行繞台演訓，除了讓我三軍部隊必須加強對海空監控外，連帶讓三軍部隊的作業維持費用暴增，年度預算內的油料費等費用都不夠支出，近兩年都要動用到預備金才能平衡，行政院長賴清德宣布明年度國防預算額度將達到三四六○億元，較今年度增加一八三億元，就是要讓三軍部隊有足夠的後勤支援能量，有效因應中國軍事威脅。

賴揆廿六日接受本報專訪時，宣布已核定明年度國防預算為三四六○億元，較今年度預算三二七七億元增加一八三億元，增幅為五．六％，佔整體ＧＤＰ的二．一六％，明年度國防預算之所以要大幅增加，是基於維護台灣安全的必要，蔡英文總統也支持明年國防預算大幅增加。

軍方官員指出，中國這兩年密集派出軍機、軍艦繞台演訓，每次接近台灣區域，三軍部隊除了在空中巡弋的戰機、海面軍艦都增加巡邏密度，以監控中國軍事動態，地面部隊的防空飛彈、長程反艦飛彈部隊以及雷達單位等等，各個都是嚴陣以待，相當程度加重我執勤任務的負荷，連帶的也讓三軍部隊的作業維持費暴增。

近兩年都須動用預備金

他舉例表示，去年度因為老共軍機軍艦密集繞台演訓，軍方年度內的油料、維修等一般作業費用，都已不夠支應，去年度還動用了預備金達五億九千餘萬元，今年度中國更是變本加厲，機艦繞台演訓的頻率更加提高，因此，預期今年度的作業維持費額度仍將不足支應。

官員表示，政院核定明年度國防預算為三四六○億元，比今年度增加一八三億元，其中，不僅是人員維持費因應需要而增加，作業維持及軍事投資兩大項目的預算金額也增加許多，就是讓三軍部隊在支應中國軍事威脅上，能有足夠的後勤支援能量，以維護國家安全。