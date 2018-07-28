北京施壓美航改台灣名 參院共和黨鞭控霸凌

2018-07-28

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿六日報導〕針對美國航空公司在中國壓力下更改網站上台灣的標示，美國參院共和黨黨鞭柯寧今天在推特上表示，對航空公司的霸凌只是整個大拼圖的一小塊，美國必須持續保持警覺。

參院外委會成員昆斯參議員也在推特上說，「我反對中國企圖威嚇企業，並企圖清除致力於人權與法治的民主台灣的存在。」他與國務院及國會同僚同一陣線，支持台灣在網上的正確名稱。

高碩泰出席國務院部長級會議

台北駐美代表高碩泰今天在出席由國務院主辦的首屆全球「促進宗教自由」部長級會議後對媒體表示，中方的做法只會讓雙方愈來愈遠，霸凌台灣，並不能讓中國更偉大。高碩泰受邀與會，並與美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克等八十多國代表，在國務院大禮堂一起拍大合照。

高碩泰會後在國務院外受訪時表示，會密切注意相關事態發展，台灣政府立場非常清楚，譴責用政治手段矮化台灣國格、國民的作法，這些行為令國人無法忍受、無法接受。

美智庫：勿把台灣當外交槓桿

新美國安全中心的亞太安全項目主任克羅寧今天與克麗絲汀．李共同在「外交家」網站上發表文章指出，對台灣而言，美國是否可靠是一個攸關生存的問題。中國正對親台獨的民進黨施壓，暗示必要時會採取武力統一，美國對台灣的支持不能再搖擺不定。當華府因中國的投資規範和智財權竊取升高對中國的壓力時，美國不能只是把台灣當成外交工具箱裡的槓桿。

克羅寧說，川普政府願意在一個政治恰當時機對台進行新一輪軍售，但短期內美國需要思考如何在硬體軍售之外幫助台灣強化防禦與嚇阻能力。許多事件的匯流可能推動北京把台灣的咽喉掐得更緊。川普政府更有理由把防禦與嚇阻當成美台關係的核心，並且幫助台灣重新找到經濟的位置以利於長期的增長。