炸彈客？ 北京美大使館外驚爆

2018-07-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國和中國因貿易問題關係緊繃、又有黑心疫苗醜聞震撼全中國之際，美國駐北京大使館外的路口，二十六日午後發生爆炸事件，一名男子企圖將爆裂物扔進大使館牆內，但尚未得逞便因爆裂物爆炸而導致手部受傷，此外並無人員傷亡，但仍一度引發恐慌與混亂。

男子企圖扔進爆裂物 爆炸受傷

儘管事件看似並不嚴重，但美中雙方說法差距甚大，爆裂物究竟是中方所稱的「爆竹」，抑或美國大使館口中的「炸彈」，莫衷一是。中方顯然企圖淡化事件嚴重性，大舉刪除網友張貼的相關圖文，中國網友批評此舉根本是掩蓋事實。

在爆炸事件發生前，一名女子上午約十一時曾在大使館外對自己潑灑汽油，疑似企圖自焚，但隨即遭警方帶走。目前不知這兩起事件是否有所關聯。

中方大刪相關圖文 被批掩蓋事實

據了解，爆炸事件發生在當地時間約下午一時（同台灣時間），地點是北京朝陽區美國大使館建築物東南角外的天澤路與安家樓路十字路口，來自內蒙古自治區通遼市的二十六歲姜姓男子，企圖將自製爆裂物扔進大使館內，但爆裂物在被拋過牆前便爆炸，姜男因而受傷送醫，但無生命危險。美國大使館證實，此事件除「炸彈客」外並無其他人員受傷，但仍一度撤離人員；軍警隨後進駐，附近道路也暫時封閉。

據新京報報導，警方在現場蒐證時發現三根長十九．五公分、直徑三．五公分的殘存爆竹，以及打火機和爆竹碎屑。據稱姜男家人向警方表示，他自二○一六年下半年開始出現幻聽症狀，曾住院治療並接受心理輔導，此後一直無法正常工作；警方調閱醫院診療紀錄後發現，姜男被診斷為偏執型人格障礙。中國外交部發言人耿爽聲稱，此事為「孤立的治安事件」，否認是恐怖攻擊。

但不相信官方說法的網友嘲諷，北京警方硬是將美國大使館所稱的「引爆炸彈」硬拗成爆竹「燃爆」，證明漢語真是「博大精深」，甚至直言「我就喜歡他們一本正經的說謊」。也有人搞笑說嫌犯大概是在向美國拜早年，或「貿易戰向美國開的第一槍」。