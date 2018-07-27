遭人綑綁 母死女急救 謀財害命 追緝死者孫子友人

2018-07-27

〔記者曾健銘、徐聖倫、王宣晴／新北報導〕新北市昨晚傳出驚悚綑綁殺人命案！一名送餐到老母親家的李姓男子，驚駭發覺九十歲母親與大姊的雙手均遭綑綁，母親已死亡，大姊則遭強灌藥物，幸意識清醒，已送醫急救；警方研判全案疑為謀財害命事件，鎖定死者孫子的三十四歲林姓友人，漏夜追緝中。

大女兒被灌藥物 倒母親旁

據了解，林男與死者孫子熟識，因阿嬤位於新北市新莊中和路的住所有空房間，孫子好心讓這位友人借住，林男偶爾會買飯給同住的母女，兼協助看護，林男最近要繳一萬四千元的汽車牌照稅，向李婦要錢，李婦先給他七千元，未料林男竟把七千元玩樂花掉；因昨晚屋內有翻箱倒櫃遭到搜刮的痕跡，被灌藥物的死者大女兒，則疑遭威脅逼迫說出相關信用卡與帳戶密碼，加上林男失聯，警方認定林男涉案。

死者李婦有兩兒兩女，她和大女兒住在中和路，昨天下午，李婦的小兒子兩度送餐過來，按門鈴發現住處無人回應，感到奇怪，到了昨晚，仍發覺家中無人回應，認定有異，昨晚八時報案。

兒子送餐沒人應 報警破門

警、消趕抵破門，赫然發覺李婦雙手遭綁，倒臥和室房內，臉上被覆蓋毛巾，身上已有屍斑，李婦的大女兒雙手也遭尼龍繩綁住，倒在母親身旁，意識清楚，警消協助送醫，並詢問李婦女兒案發情況，釐清案情。

由於李婦住處遭翻動，雖還無法確認現場有無財物損失，但找不到屋內信用卡，家屬除了趕到醫院，也緊急聯絡銀行掛失信用卡，並請銀行人員止付相關帳戶。

鄰居受訪表示，昨天中午疑聽到李婦與林男有發生口角；此外，李婦住所大門上個月被人灌入強力膠，當時有報警，但警方尚未查出涉嫌人。

警方初步向醫院方面查詢，死者大女兒體內確有不明藥物反應，李婦女兒也表示遭人強灌藥物；警方說，目前先全力追緝疑嫌。