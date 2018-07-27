0~2歲托育補助6000元 8月上路

2018-07-27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院昨通過因應少子女化的對策，院長賴清德宣布，家長若把零到兩歲幼兒送到與政府簽約的準公共化保母或私托照顧，一般家庭每月補助每人定額六千元，統一補助給家長，今年八月起實施。

統一補助 直接給家長

繼今年五月宣布少子化因應對策，包括擴大發放育兒津貼與實施托育補助新制後，賴清德昨進一步公布為期五年的「我國少子女化對策計畫」。

其中零到兩歲送給保母或私托的托育補助，由原本規劃補助保母或私托，改為直接補助給家長。綜所稅率二十％以下的一般家庭，每月補助六千元，中低收入戶補助給家長每月八千元、低收入戶每月補助一萬元，第三胎以上每月再加碼一千元，統一補助金額不因不同縣市而有差別。

送公托 補助家長3000元

至於零到兩歲幼兒若是送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，一般家庭每月補助給家長三千元，中低收入戶每月補助五千元、低收入戶每月補助七千元，也是從今年八月起實施。

至於擴大發放育兒津貼的規劃不變，政院將放寬發放對象，綜所稅率二十％以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、也未接受公共或準公共化服務者，零到四歲幼兒皆可領每月兩千五百元育兒津貼，第三胎以上再加發一千元。零到兩歲育兒津貼新方案今年八月實施，兩到四歲擴大發放方案明年八月實施。

另外，行政院擴大推動公共化教保服務，目前僅限就讀公共化幼兒園的五歲幼兒免學費，將新增納入兩歲到四歲讀公幼的幼兒免學費，今年八月起，六都以外的十六縣市先實施兩歲到五歲讀公幼的幼兒免學費，明年八月則在全國實施；至於兩歲到五歲就讀非營利幼兒園的學費將減免。

政務委員林萬億表示，一○八年少子女化預算，共約需新台幣三五八．九億元。其中，衛福部估算，零至兩歲托育相關補助每年經費約需一二七．九億元；教育部則估計，兩至四歲教保補助預算每年約需二三一億元，在一○八年八月政策全數到位後，可照顧八十六萬名幼兒。