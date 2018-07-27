改革列車啟動 相信民眾會支持

2018-07-27

記者李欣芳、陳鈺馥、呂伊萱、黃維助／專訪

年底選舉只剩不到四個月，賴揆指出，他已開始下鄉向鄉親報告，說明政府兩年來改革成果及政績，並持續推動台灣重大發展建設，妥善解決台灣每一個出現的問題，相信可得到民眾掌聲，支持堅持改革的民進黨政府。

賴揆表示，在蔡總統領導下，行政立法共同合作，已陸續完成年金改革、促進轉型正義條例、不當黨產處理條例，及列為陽光三法的政黨法。

下鄉向鄉親報告 解決台灣每個問題

賴揆指出，以年金改革來講，前總統馬英九並非不想做，甚至在二○一二年率行政、立法、考試三院院長開記者會說「今天不做，明天就會後悔」，但最後擔心衝擊選舉，該做的事都沒有做。

賴揆提及，年改制度是要讓退休軍公教養老，不是養尊處優，蔡總統考量的是台灣後代子孫，面臨種種挑戰仍堅定完成。兩年來，政府修改「組織犯罪防制條例」，編了四年一百億元預算提高檢驗及偵測設備，更提出新世紀反毒專案，結合六大單位查緝販毒，守護台灣治安。

防災危老重建方面，賴揆強調，他直接向總統提議，未來三年將有三百億元解決學校危險教室問題，該重建就重建，該加強安全措施就須加強。全台高達三百四十萬戶為卅年以上老屋，四年會編列六十億元預算做危老建物安檢。

「民進黨是號召改革的台灣本土政黨！」賴揆表示，改革即便遭遇困難，改革意志還是要堅定，兩年來行政院核定通過五○七個重大計畫，其中一百億元以上的有七十九個，另外還有食安五環、電業自由化、促進能源轉型、留住外籍專業人才等政策，未來下鄉都要一一向鄉親報告，廿二縣市，他已走過一遍，現在已開始走第二遍，而各部會首長也要清楚地讓國人知道其業務內容及對國家進步的正面效益，「都要講出來」。

賴揆強調，行政院責無旁貸要持續推動政務、發展經濟、建設國家、壯大台灣。