美通過台旅法 訪美將自然而然

2018-07-27

記者李欣芳、陳鈺馥、呂伊萱、黃維助／專訪

美國陸續通過「台灣旅行法」等多個友台法案，台美關係加溫，雙方高層是否解禁互訪備受矚目。賴揆昨回應，台美關係是水到渠成的長期累積，未來若進行互訪等工作，也會是為解決問題的務實導向，不會為了政治目的而做，而將是「自然而然的結果」。

未來若互訪 將以「解決問題」導向

台美斷交後，我國總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長等都無法訪問華府。美國總統川普今年三月簽署生效的台旅法，則使美方可正式邀請台灣高層官員訪美。

至於未來是否有訪問華府的規劃？賴揆指出，台美關係由幾十年累積而成，不論是台旅法或是國防授權法，也都是在此累積下，水到渠成的結果。

賴揆強調，未來無論是他本人或其他官員，進行互訪或各項工作將以「解決問題」為導向，會是「自然而然的結果」，不會為了政治目的而特別凸顯這兩項法案。

賴舉例，台美目前透過全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）開展廣泛的合作，包括環保、能源轉型、災害防救等多樣議題，未來若是規劃互訪，都是「應需求自然產生」。

談到經貿關係，賴揆也說，我國正爭取加入跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ），ＣＰＴＰＰ邀請對象是世貿組織會員，台灣具備基本資格，也希望儘快收到邀請。因此不論是調整法規或是談判演習，都正在積極準備中， 一旦受邀就能很快地加入。賴坦言，在中國阻撓之下，台灣要加入存在一定難度，但「我們會盡最大的努力」。