假新聞不斷 澄清機制防誤解

2018-07-27

記者李欣芳、陳鈺馥、呂伊萱、黃維助／專訪

網路謠言及假新聞層出不窮，賴揆受訪時指出，這些不實消息經查是「組織化、系統性且目標導向的攻擊」，多來自境外。不實消息殺傷力大，為阻止亂象，政府已建立澄清機制，也要求各部會主動說明政策，務必向國人報告真實情形，避免誤解。

政府機構網站頻頻受到駭客攻擊，民進黨官網日前也遭駭。隨著年底選舉逐漸加溫，外媒報導指出，中國極可能效法俄羅斯對美國發動網路戰，透過駭客廣泛散播不實消息，企圖影響台灣選舉結果。

多來自境外 組織化、系統性攻擊

賴揆說，這些不實消息多來自境外，他就看過一則攻擊他個人的不實消息，調查結果顯示其IP來自香港、美國等境外據點。換言之，這些不實消息幾乎都是「組織化、系統性且目標導向的攻擊」，並非個人行為。

賴揆說，似是而非的東西容易誤導民眾，也對政府造成非常大的困擾。例如不久前一張在路旁傾倒香蕉的照片，散布香蕉產量過剩的不實消息，最後查出相片是移花接木的舊照。這樣的不實消息不只影響民眾對政府的觀感，也使消費者以為價格崩跌，進一步打擊農民銷售，殺傷力相當大。

鼓勵各首長 勇於辯護、說明實情

為應對假新聞與網路謠言亂象，賴揆表示，已要求各部會，若看到謠言，應積極有效且即時地澄清說明；假如因為假新聞，使行政院各部會同仁的辛苦得不到肯定，也相當不好，所以他鼓勵各部會首長，正面且主動地說明政策，勇於辯護，向國人報告實情，避免誤解。他認為目前澄清機制運作的效果不錯，有越來越上軌道的趨勢。