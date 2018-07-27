頻打壓台灣「中國將自食惡果」

2018-07-27

記者李欣芳、陳鈺馥、呂伊萱、黃維助／專訪

中國持續打壓台灣，賴揆強調，中國所有作為將適得其反，未來甚至會自食惡果。賴揆並說，一時得逞不代表長期的勝利，這完全低估台灣人民捍衛國家主權、維護自由民主人權生活方式的決心。

賴揆表示，中國挖角台灣的邦交國、阻止台灣參加世衛大會、施壓國際航空公司更名，到現在阻止台中市舉辦東亞青運，每次都有藉口，但真正目的是打壓政府威信、打擊民心士氣，逼迫台灣接受一個中國原則。

「我要說中國錯了！」賴揆指出，這一連串的政策，不管中國考量因素如何，將會適得其反，除了增加台灣人民反彈，也會增加國際社會對中國的戒心。

賴揆認為，未來中國一定會碰到更多的問題，一時的得逞不代表長期的勝利，不管中國的考量如何，這完全低估台灣人民捍衛國家主權、維護自由民主人權生活方式的決心，中國應該要有所改變。

賴揆提及，中國對台政策應要調整，國際社會也屢屢相勸，兩岸應該展開交流，換句話說，都在中國一念之間。如果中國採取對話取代對抗，交流取代圍堵，兩岸一定可以創造雙贏，否則的話，中國的各種作為都是適得其反，未來甚至會自食惡果。

台灣團結面對 才能遏止中國進逼

「台灣是一個主權獨立的國家！」賴揆表明，不因為中國蠻橫手段而改變，這是不爭事實；但賴揆提醒，這不會是最後一件，中國併吞台灣是一個陽謀，未來還有層出不窮事件，每個事件都影響台灣整體利益，只有台灣團結面對，才有辦法遏止中國步步進逼，這不是誰執政的問題，而是台灣人民要在台灣這塊土地上，持續過著民主自由生活方式的問題。

此外，中國在今年二月底宣布對台三十一項措施，外界關切是否對台灣產生磁吸作用？賴揆表示，中國是有計畫地磁吸台灣人才、資本與技術， 我們必須嚴肅面對這個問題，但台灣有句俗諺：「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱。」最重要的是，我們要發展台灣的經濟，則再怎樣的磁吸，台灣自然就不會受影響。

台灣競爭力勝出 不怕中國磁吸

賴強調，台灣的客觀條件比中國來得好，「整體來講，台灣相較中國是有競爭力的」，台灣民主自由、重視人權、治安好、生活便利，加上政府的努力與民間合作，「相信可把樹種得又大又穩，讓我們的孩子留在台灣努力。」

因應中國對台三十一項措施，行政院三月十六日推出「壯大台灣」三十九項措施，經這幾個月的推動，其中二十五項措施已完成，十四項持續進行。賴揆舉例，在「留任高科技人才」方面，相關機關已調高專題研究主持費五十％，鬆綁公立大學教師兼任新創公司職務，並培訓三五七名博士到重點產業就職，同時，為幫助產業界留住員工，修改產創條例，擴大員工獎酬工具（例如股票）的對象，且轉讓獎酬股票時，可以「取得時」或「轉讓時」價低者課稅。