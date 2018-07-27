學者：北京衝著美籍航空 華府應反制

2018-07-27

〔記者林良昇／綜合報導〕中國施壓國際航空公司修改台灣名稱，中國民航局昨在官網表示，有四十家外籍航空完成修改，但有四家美國籍航空整改內容不完整，將申請緩衝兩週再查。我外交部昨再度呼籲國際緊密合作，防阻中國干涉他國商業主權的行為成為常態。學者認為，美方已經多次表達立場反對中國作為，若不反制，會對美國信譽造成影響。

中國點名美四航空「整改還不完整」

中國施壓四十四家國際航空公司修改台灣名稱，中國民航局昨在官網發布訊息表示，截至七月廿五日，四十四家外國航空公司全部進行了整改，其中四十家已完成。中國民航局對相關外航遵守一個中國原則、及時進行整改的舉動表示肯定。

中國民航局也點名，美國聯合航空公司、美國航空公司、美國達美航空公司、美國夏威夷航空公司等四家航空公司「整改內容還不完整」，於七月廿五日向中國民航局提交整改報告，表示「整改內容正在陸續上線」，中國民航局將密切關注，視情況決定是否啟動相應民航管理程序。

我外交部發言人李憲章昨於例行記者會提及，國際上仍有許多航空公司守住立場，採取確保台灣尊嚴地位的稱謂。他表示，面對中國壓力，美、英、日、澳等國站出來展現政府力量挺台，他呼籲國際緊密合作，共同遏止中國的霸凌作為，並防阻中國干涉他國商業主權的行為成為常態。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，美國政府已兩度發表聲明，認為中國不應該干涉商業行為，但各國航空公司因經濟或市場壓力改名，若事情再演變下去，所有美國的航空公司可能會再繼續改名下去，變成美國政府的面子問題。

董立文說，寒蟬效應已經形成，「未來看美國政府要怎樣要回自己的面子」，美國政府手中還是有中美貿易戰等籌碼，如果沒有任何作為，未來美國講的話就沒人當真，會嚴重影響美國的信譽和承諾。