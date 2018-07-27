美航空業向中妥協改台灣名稱 美國務院：反對立場未變

2018-07-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十五日報導〕針對美國航空公司二十四日先後在網站上更改台灣的標示，美國國務院發言人在答覆記者的電郵中說，「我們沒有告訴航空公司如何回應中國，但曾指出他們有我們的支持。」

美國國務院發言人二十四日曾發表強烈聲明，反對中國要求美國航空公司更改標示，但美國航空等三家主要航空公司已在中國限定的日期前做了更改，刪除台灣，代之以城市名稱。

航空業妥協 國會議員表失望

在回答記者詢問這是否為美中政府達成的協議時，這位國務院發言人表示，「我們對這個議題的觀點沒有改變。」美國不斷向中國政府傳達，美國強烈反對中國企圖強迫美國私人公司在有政治性的公開內容上使用特定言語。美國航空公司不應被強迫遵行這個命令。

美國參議員魯比歐今天則回應，他對美國航空公司的決定很失望，他了解這些公司受到很大壓力；很不幸地，這是中國如何運用其實力的例子，中國愈強大，大家會看到中國愈會利用其優勢對付美國企業和世界其他國家。

除了魯比歐，眾院外委會亞太小組主席游何也說，無法接受中國強迫美國企業變成共黨代言人，台灣存在且是美國重要盟友。兩天內共有三位參議員及十位眾議員發言，聲援台灣的國際參與或反對中國強迫美國航空公司更改標示。

國務院官員說，美國視台灣為至關重要的夥伴，一個民主成功的故事，以及世界上一股良善的力量。台灣與美共享價值，贏得美國尊重，並繼續享有美國的支持。美國會繼續遵守對一個中國政策、三公報和台灣關係法下的承諾。

國務院發言人表示，中國和台灣當局都非常清楚美國的立場。對於美國個別航空公司的行動，官員表示應直接詢問這些公司。美國政府與美國航空公司保持密切連繫，並沒有告訴美國航空公司如何回應中國，但表示過會做他們的後盾。