焦點評論》如果真在意

2018-07-27

記者鄒景雯／特稿

如果真在意，在意什麼？在意正名，甚至在意獨立，有很多事情不應該是像現在這樣的；因為這些事情與東京奧運正名公投一樣重要，或許更為根本、迫切、務實，但是卻沒有得到積極的處理，有些還倒行逆施，完全違背一個主權國家該有的機制與反省。

從明年東亞青年運動會遭到中國動員會員國表決停辦這件事說起，就必須談到體育或運動做為國力綜合評比指標的問題。國際現勢經常時候講究的是叢林法則，所謂弱肉強食的爭鬥中，生存的機率與國家實力正相關，做為以擁有二三五七萬人口數來說，在世界上二百多個國家、地區的排名大約是五十六左右，絕對算是一個中型國家，但是拿二○一六年里約奧運的獎牌排名，要不是靠著舉重等特殊項目，讓顏面稍微掛得住，此等「好加在」的表現，若在二十四日的東亞奧委會臨時會上，連南韓都附和北京、拐我們一腳，也就不足為奇了。

台灣是民主國家，不需要仿效極權國家靠體育搞國際政治，但是當經濟發展到一定規模後，振興符合國家現代化標準的運動水準，則是強國強種的基本要求。從現況條件檢視，台灣的運動環境與體制顯然出了差錯，例如目前由體育署分配預算資源，交給各協會壟斷選手與運作的模式，新任體育署長如果仍乏斷腕作為，社會也接受根爛樹腐，認為束手無策很正常，那麼大家真在意要主辦什麼奧運體系運動會？或者東京奧運要叫什麼名字又有何意義？

千里之行始於足下，腳踏實地的事情無法徹底興革、改頭換面，則此時遙望天邊的彩霞，毋寧就成了托大取巧，甚至私心算計。例如另一個獨立公投在政壇成為話題之際，同樣一批人乃至朝野各界，面對大敵當前的處境，以及少子化的事實，卻對「全募兵制」的實施絲毫不覺不安，如何證明這不是嘴砲台獨、經濟台獨、特赦台獨？一個真在意國家要獨立自主的群體，不可能會對恢復徵兵制、凝聚國民意志興趣索然的。

同樣的，一個缺乏敵我意識的社會，將很難捍衛獨立國格。前不久，號稱在台灣組織史上最大共諜網的解放軍前中校鎮小江，被放回去了。他在台刺探幻象二千戰機等軍事機密定讞，依照現行國家安全法只判刑區區四年，服了三年二個月的刑，居然還可以假釋，這是什麼國家？真正堅貞的台獨份子，應該在立法院推動修法，查獲中國間諜，刑期可達三十年，一律不得假釋，這是立即可以做的，怎不見有頭人話聲？

若是具有人道主義的台獨，也會對執著於兩岸關係的交流規範，必須導入民主、自由、人權、法治的基本價值，進而推動制訂政治庇護等相關法律，給予中國異議維權人士伸援，區隔民主台灣與極權中國的兩國兩制。

如果真的在意，做事的優先順位，真的不應該這樣。