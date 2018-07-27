中市盼「磋商解決」 恢復東亞青運主辦權

2018-07-27

〔記者林岳甫、蘇孟娟／綜合報導〕東亞奧林匹克委員會（ＥＡＯＣ）週二決議，停辦原訂明年在台中市舉辦的第一屆東亞青年運動會。體育署、中華奧會和台中市政府昨經兩小時會議討論，台中市及奧會確定對東亞奧會提出申復，要求恢復主辦權。

市府：以「中華台北」參加 從未主張改名

體育署昨召集奧會、台中市副市長林依瑩、運動法規專家進行會議，中市確定昨寄出申復書。體育署副署長林哲宏強調，東亞奧會應推廣東亞地區運動會，卻做出取消決定，明顯違背宗旨，目前將採申復、磋商來解決爭議。

奧會主席林鴻道表示，在國際總會及東亞奧會章程中，取消主辦權有財務問題、政治動盪等原因，但台中未有這兩種情況，且東亞奧會主席劉鵬在臨時會還給台中肯定，代表主辦賽事並無問題。此次停辦事件，中華奧會也是權益受損一方，最快今日送出申復書表達抗議。

台中市遭強拔東亞青運主辦權，市府出動法制局、法律專家研究主辦東亞青運合約書，廿五條的合約中，第廿四條提及爭議之解決，「任何因本合約而生之爭議，應以和諧磋商解決」。中市新聞局長卓冠廷指出，提出申復就是「磋商解決」手段，市府全力以赴爭取恢復主辦權。

卓冠廷說，台中市府全力籌辦，包括場館硬體新建、整建進度超前，並無不執行或無力執行合約的情況；且根據東亞運動總會會章及合約內容，自始即以「中華台北」名義參加，市府從未主張改變名義，毫無「無法執行、違反合約」的情況。

昨天起，台中市、奧會陸續寄出申復書給東亞奧會。據了解，台中籌備會曾長達七個月未獲對方回覆訊息，陷入「已讀不回」窘境，此次申復若又石沉大海，我國恐怕得藉由其他管道，維護自身權益。