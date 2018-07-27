東亞青運申復 林佳龍：不接受「被告缺席的審判」

2018-07-27

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍昨表示，東亞奧會剝奪台中市對東亞青年運動會的主辦權，不但違背奧會宗旨，中市府事前也未接獲開會通知及任何資訊，是「被告缺席的審判」，奧會完全未尊重台中市為合約簽署的一方，市府將與體育署及中華奧會討論後正式提出申復，除爭取國際支持外，並呼籲全國團結，做選手的後盾。

事前未接獲開會通知 不公不義

申復書主要有四點理由。第一，東亞奧會決定取消東亞青運，違反推廣東亞地區奧林匹克運動的宗旨。第二，七月廿日前台中市未接獲任何開會資訊，也未被告知，三年多來，市府落實合約書，遵守全部承諾，服膺東亞奧會會章規定，不知究竟違反什麼規定？第三，七月廿日會議過程是「被告缺席的審判」，市府沒有機會在現場說明及答辯。第四，市府於七月廿五日收到東亞奧會函文，文中未說明任何具體理由，此已違反合約書第廿四條「有關爭議應和諧磋商解決」，我們完全沒有被尊重做為合約簽署的一方，將根據這些理由正式提出申復。

林佳龍表示，副市長林依瑩昨上午赴體育署，與中華奧會開會，研議申復的內容與方式。根據合約規定，東亞奧會每年須在主辦城市召開正式理事會，另有一次則在總部開會，但這次開會未依正常程序，包括地點、開會通知都不符合「六十天前通知」的規定，甚至未徵求會員意見；台中做為主辦城市，他又是籌委會主委，卻未被通知、也不能出席，不公不義，國人都知道了，現在要讓世界了解。

林佳龍指出，申復書已備妥，隨時可遞件，但要考慮配套，所以保留一點彈性。中市府了解東亞奧會受中國影響相當大，須預防石沉大海，有些透過中華奧會推動，有些由台中市著手。

盼北京勿政治思考 剝奪台中主辦權

外傳北京擔心林佳龍連任將使中方無法主導賽事，林佳龍說，台灣是民主社會，公投要提什麼題目，是人民的自由，政府不應干涉；至於選舉的結果是開放的，不應以政治思考做為剝奪台中主辦權的理由，盼北京當局能聽到台灣人民的心聲，市府將盡一切努力捍衛選手參賽權及奧會精神。

林佳龍表示，台中市政府三年多來的籌備進度跟品質，每次開會都受到東亞奧會的肯定，所有爭議皆與台中市政府毫無干係，卻被剝奪主辦權，他呼籲全國同胞團結做選手的後盾。