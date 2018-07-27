兩岸四地政府 香港人最討厭北京

2018-07-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港大學民意研究計畫廿四日公佈「香港巿民對各地政府及人民的觀感」報告，在兩岸四地上，台灣民眾得到六十七％好感尤高，中國政府則最令港人反感。但若從全球角度來看，美國政府以五十六％反感敬陪末座，甚至比中國政府的卅九％還糟，顯見美國政府長年唯我獨尊的外交作風已成中國發酵民族主義之利基。

根據港大民研廿四日新聞公報發表的本月十八日至十九日對五○二名港人民調結果，港人對香港與澳門民眾的好感分別為五十％和五十一％，反感則分別為十三％與四％。兩岸四地中，又以台灣民眾最討港人歡心，僅五％不喜歡；相較之下，港人對中國人民的觀感兩極，好感與反感程度分別為卅一％和廿九％。

但兩岸四地政府皆得到偏低評價，港、澳、台、中政府所獲好感分別是卅八％、卅七％、卅四％、卅一％；反感則從澳門的廿二％起跳，台灣政府廿五％、香港政府卅四％、中國政府卅九％吊車尾，但澳門政府獲得的好感淨值創港大民研一九九七年展開調查以來新低。

至於港人評價較熟悉的十個國家，對當地民眾的好感淨值排名為日本六十三％、新加坡六十一％、澳洲五十七％、加拿大五十六％、德國五十％、泰國四十八％、英國四十八％、南韓卅九％、法國卅五％、美國廿四％。

與兩岸四地政府得到的評價相同，港人對上述十國人民的感受，都超越對當地政府的觀感。其中港人對新加坡政府的好感淨值最高，高達五十五％，乃他們心中全球表現最佳的政府；相較之下，港府在港人眼中為末段班，當地生活令人不滿，亞洲金融中心地位遭取代有跡可循。第二、三名則分別為加拿大政府五十三％和德國政府四十五％。

唯一的負值出現在美國政府，僅讓十五％港人有好感，卻使五十六％港人反感，好感淨值創下一九九七年調查以來最低紀錄。中國智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳直指美國政府形象崩壞，不再是世人眼中「遵守規則、守護國際秩序與多邊主義的民主自由國家」，正是「川普與中國對立，激起許多港人心中的民族主義和愛國情操」。但香港時事評論員劉銳紹一針見血表示，早在川普當選前，港人就已不滿美國政府在外交上對中國與他國政府施壓，況且「在雙邊貿易上，美國對香港有極大順差……但川普的關稅措施正傷害這個依賴貿易的城市。」