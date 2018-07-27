中資壟斷 香港書展「自我審查」

2018-07-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕甫落幕的年度香港書展以一○四萬入場人次打破歷史紀錄，但出版商和讀者發現，往年頗具人氣的關於中國政治、歷史的敏感書籍，近年已愈來愈少，顯示香港的出版自由正不斷萎縮，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）間接控制的香港三大書店和出版社「三中商」（三聯書店、中華書局和商務印書館的統稱），因而成為抗議對象。美國之音（VOA）中文網廿六日報導，有港人及「香港眾志」等政治團體到場抗議三中商壟斷，呼籲港人拒買。

「白色恐怖」不敢得罪三中商

十八日至廿四日的香港書展，共有來自卅九個國家及地區的六八○家出版社及參展商參加，規模空前，但「次文化堂」社長彭志銘指出，三中商的壟斷對該公司及獨立小型出版商構成壓力。中聯辦透過「廣東新文化事業發展」控制三中商等逾半數書店及近卅家出版社，壟斷出版、發行及零售，對出版及零售業者構成「白色恐怖」，以致獨立小型出版業者不敢得罪，深怕販售令三中商不滿的書籍將遭報復。

今年出版《反共》及《排華》兩本新書的香港作家林匡正抨擊，近年在三中商壟斷下，香港作家很少願意寫有關中共的負面題材。他去年出版的《獨立》及《革命》都無法在三中商書店上架，他對寫作自由前景感到悲觀；參展商依循香港媒體的「自我審查」路線，獨立出版社的生存空間愈來愈小。

前中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤之子鮑樸指出，銅鑼灣書店事件後，香港書展或一般書店中，政治敏感書籍的數量急遽減少。例如，旅美作家余杰的書籍《習近平的噩夢》連遭五、六家出版商拒絕出版。書展歷年主題的變化，顯示香港日趨保守，敏感時政書籍在書展上紛呈的盛況已不復見。中國異議人士秦永敏近日遭法院以「顛覆國家政權罪」判刑十三年，判決書更聲稱其罪證之一，便是將自己撰寫的文章彙編成書在香港出版，呼籲成立反對黨。

除政治書籍，日本暢銷作家村上春樹的新作《刺殺騎士團長》第一、二部，也被香港淫褻物品審裁處暫評為第二類物品（不雅物品），禁止販售給十八歲以下人士，且必須加封套密封。香港廿一個團體已在網路發起連署反對，指控此舉「令香港蒙羞」，將導致香港文化界和出版業人士難以立足國際。