疫苗醜聞一傳十 全靠區塊鏈刪不掉

2018-07-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國爆發黑心疫苗醜聞後，網路上相關敏感資訊都遭官方嚴密封鎖，其中名為「疫苗之王」的文章披露中國疫苗產業三巨頭多年來製造假疫苗謀取暴利內幕，貼出後也迅速遭刪除。不過，中國網友利用時下正紅的區塊鏈技術保存這篇文章，讓官方亟欲查禁的真相曝光。

「疫苗之王」廿一日由網名「獸爺」的網友在微信公眾帳號「獸樓處」發表，披露這次出事的長春長生生物科技公司董事長高俊芳與長春長生前股東杜偉民、韓剛君三人數十年來如何從低價入主老牌疫苗公司、到躍居今日中國Ｂ型肝炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗等市場龍頭，以及其公司疫苗偷工減料的黑幕。

這篇文章對長春長生黑心疫苗事件產生摧枯拉朽作用，引爆輿論沸騰。但是文章發佈後數小時即遭刪除，其他所有轉貼文也迅速被官方封殺。

二十二日一名網友利用區塊鏈交易紀錄公開以及無法片面刪除和更改的特色，在公共區塊鏈平台「以太坊」（Ethereum）發起交易，發送○．○○一以太幣給自己，把「疫苗之王」文章附加在描述這筆交易相關資料的「中繼資料」中，讓所有人都能瀏覽。區塊鏈技術「去中心化」，所有交易紀錄由散布全球的各用戶節點同步分散保存，使得北京當局的網路審查無法介入，也無從施壓管理者將文章下架；另外，區塊鏈上匿名交易特色可保護分享敏感資訊的人。

區塊鏈技術已成中國網友表達異議，將官方查禁的醜聞真相永久保存在網路上的新利器，「疫苗之王」一文是第二個重要例子。今年四月北京大學學生發表公開信，要求北大校方公開一九九八年北大副教授沈陽性侵女學生高岩案相關資料並重啟調查，但是遭校方封殺，網友即利用區塊鏈技術分享這封公開信。