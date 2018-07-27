中國掩耳盜鈴 打疫苗隱去製造商

2018-07-27

找專家背書 問題疫苗對人體無害

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國「長春長生生物科技公司（下稱長生生物）」黑心疫苗事件延燒，中國雖然緊急展開對全國疫苗製造商的檢查，但在此同時，有中國網友在社群媒體「微博」爆料，廿四日帶小孩到鄉鎮衛生院接種疫苗時，當局已開始不在幼兒接種手冊上，註記所打疫苗的生產廠商。儘管中國官方專家聲稱，問題疫苗對人體無害，但媒體接連爆出近幾個月來有嬰兒疑似打了長生生物疫苗後，仍感染百日咳，以及注射水痘疫苗三天後驟逝的案例。

中國國家食品藥品監督管理總局廿五日發佈「疫苗監管問答」，指已會同地方當局全面調查吉林省長生生物，初步發現該公司偽造生產與檢驗紀錄，任意變更參數及設備，嚴重違反藥品管理法、藥品良好作業規範（ＧＭＰ）等規定，已下令停產、收回證書，召回尚未使用的狂犬病疫苗，並移送公安機關追究刑事責任。

國家藥監局還說，自廿五日起組織全國監管力量，派檢查組對全國四十五家疫苗生產企業，就所有的原輔料、生產、檢驗、批簽發等進行全面清查。至於據傳「武漢生物製品研究所」製造的百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗也有問題，該局則宣稱已做效價測定，「全部符合規定」，可恢復生產。

中國知名小兒科醫師、衛生部專家張思萊聲稱，問題疫苗只是保護作用減弱，對人體無害，且不合格疫苗只佔一％。對此網友質疑，「疫苗無效不就是危害嗎，否則打疫苗幹嘛？」

前述微博爆料也凸顯中國政府掩耳盜鈴的心態。該網友帶孩童到衛生院施打三合一和小兒麻痺疫苗，此前五月份打疫苗時，在健康手冊上還寫明疫苗製造商與生產日期、批號，但廿四日接種時，卻不見生產廠家，只剩從原先機器列印方式改為手寫的生產日期。現場醫護人員也不理會家長詢問廠商相關問題。消息一曝光後，中國網路監管單位立即火速刪除一切相關貼文及照片。

網路打聽施打進口疫苗

有輿論認為，部分地方官員拿不出實在措施挽回民心，竟耍小聰明愚弄民眾，掩耳盜鈴行徑極為惡劣。刻意隱匿製造商，地方官員也許意在「維穩」，卻加重人民不安全感，每打一針都令人膽戰心驚，一旦出事就死無對證、求償無門。

香港「明報」即報導，去年十二月湖北一名滿週歲男嬰打了長生生物水痘疫苗三天後死亡。死者母親不服驗屍報告，欲申請覆核。但在爆發疫苗之亂後，派出所、醫院、政府官員隨即找上門，阻止她上訪申訴。法新社報導，中國民眾對國產藥物品質早就有所懷疑，此次事件更加深憂懼，部分父母只好在網路上交換哪裡可施打進口疫苗的消息。