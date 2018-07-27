中國武裝南海 美議員建議挑戰

2018-07-27

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十六日報導〕美國眾議院外委會亞太小組主席游何（Ted Yoho），今天在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）直接挑戰中國對南海的主權主張，認為美國不僅必須執行航行與飛行自由行動，還應該聯合其他理念相近的國家一起行動。美國也應該開始讓中國為其在南海的造島與軍事化付出代價，改變中國國家主席習近平的戰略評估。

習作為脫離國際規範

CSIS今天舉行年度南海會議，游何應邀發表演說。他表示，美中關係的競爭層面已超越交往，美國應重新定義與中國的關係，目前美中已從競爭走向對立的新階段。習近平的作為愈來愈脫離國際規範，挑戰美國和盟邦的利益，美國必須嚴肅考慮是否加以反制。

游何說，南海是一個最好的教材；他相信，南海的例子顯示為什麼美國現在必須定義美中關係是對立的。美國必須積極反對中國強化在南海的主權聲索，南海與東海雖然看來遙遠，但影響美國在全球的地位，獨霸這些海域的國家可以此為工具，擾亂國際貿易與商業，還有美國盟邦的能源安全。

九段線已被仲裁不合法

游何表示，國際愈來愈有共識，中國可以在海上挑戰美國，藉由造島和軍事化，南海的軍事平衡持續向中國傾斜。川普政府終於開始實行例行性、經常性的航行自由，但這仍不足以逆轉中國在這個地區的作為。他指出，常設仲裁法院（PCA）雖然裁決中國的「九段線」不合法，但北京不接受也沒有後果。美國從來沒有直接挑戰過中國對南海的主權主張，只主張相關聲索國和平解決主權爭議的過程，美國應該改變這種策略，並聯合其他國家一起挑戰中國。

美不應邀請解放軍軍演

游何認為，這個問題今天不解決，未來會更難處理。美國不應邀請人民解放軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC），但應邀請台灣在內的其他夥伴國家參與。除外交手段，美也可考慮採取經濟制裁手段。