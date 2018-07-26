正妹彭于真 消防女勇士

2018-07-26

〔記者王宣晴／新北報導〕今年擔任新北市消防月曆代言人的正妹消防員彭于真，被稱為「消防界張鈞甯」，二十九歲的她熱愛運動，還是三鐵選手。目前在新莊頭前分隊服務的彭于真說：「男生做得到的，我也可以！」

受訓時覺得最困難的訓練「火災搶救十三項」，需要背著氧氣筒，闖過鑽鐵籠、擊槌器及重達八十公斤的安寧救護關卡，不少剛接受訓練的學生都無法過關。但她不願被當成花瓶，拚命提升體能、專業，結訓時能夠連續完成三趟火災搶救訓練，打火、救護能力絲毫不遜於男消防員。