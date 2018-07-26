東亞青運遭停辦 中市府今申復

2018-07-26

〔記者林岳甫、張菁雅／綜合報導〕東亞奧林匹克委員會（ＥＡＯＣ）前天決議停辦原訂明年在台中市舉辦的二○一九年第一屆東亞青年運動會，中華奧會、體育署在今日將共商大計，準備向東亞奧會申復，並要求恢復主辦權。台中市長林佳龍昨天也表示，為了捍衛年輕選手的參賽權益，市府會盡所有努力，今日將正式提出申復。

中華奧會：抗議到底

中華奧會秘書長沈依婷昨從北京回到台灣，看到東亞奧會發函的停辦通知信，她無奈表示，台中把許多精神、金錢都投入東亞青運，卻被總會這樣拔掉主辦權，造成我們權益極大受損，「奧會的立場一定會抗議到底，還會要求恢復主辦權」。

據了解，東亞奧會章程中並無停辦後救濟、申復管道。奧會和體育署該如何表達訴求，沈依婷說，相關細節仍有待今日和體育署開會再做定奪。

林佳龍則表示，他已請法制局研究申復文件，預計今日正式提出，另有學者專家建議提出仲裁或訴訟，市府會與學者專家詳細研究可行性與進行方式。

市府研究仲裁可行性

台中市政府新聞局長卓冠廷進一步指出，東亞青運主辦城市合約書中有「爭議之解決」條文，提及「任何因本合約而生之爭議應以和諧磋商解決」，市府將循此管道申復。

市府法制局也說，「申復」就是市府發動請求進行和諧磋商解決，沒有所謂欠缺申復規定的問題。

卓冠廷強調，ＥＡＯＣ在沒有提供主辦城市說明機會的情形下，就逕自以倉促且粗暴的程序取消台中的主辦權，因此市府主張重新檢驗ＥＡＯＣ這個倉促粗暴的程序。