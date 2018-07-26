國台辦轟正名公投 陸委會回批無知

2018-07-26

美國務院發言人促兩岸恢復對話

〔記者林良昇、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕在中國主導施壓下，台中市東亞青年運動會主辦權遭取消，中國國台辦昨表示，原因在於台灣部分人士推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」，「他們要對自己的言行承擔全部責任」。陸委會反批，此說法顯現國台辦對台灣社會民主程序的漠視與無知。

美國國務院一位發言人二十四日在答覆媒體的電郵中，則對東亞青運事件表示，美國支持台灣繼續擴大對國際已做出的顯著貢獻。美國相信促成兩岸和平、穩定與發展的對話應該恢復。美國敦促所有相關各方進行有成果的對話，並避免緊張情勢升高或不利穩定的行動。

國台辦發言人安峰山昨以「答記者問」方式表示，東亞奧協決定取消二○一九年東亞青年運動會，原因在於台灣一些政治勢力和「台獨」份子，在民進黨當局的縱容下推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」，使台中東亞青運面臨極大政治風險和政治干擾。

安峰山聲稱，「我們歷來反對以政治干預體育」，對「正名公投」的挑釁，多次表達堅決反對的立場。國際奧委會也高度關注，並致函中華台北奧委會表明態度，「奧運模式」必須堅持和維護，是國際體育界的共識。安認為，取消台中東亞青運，是東亞奧協做出的正確決定。

安峰山說，台中市承辦權得而復失，根源在於民進黨當局為了一己政治私利，罔顧台灣運動員、體育界及廣大台灣同胞的利益，執意縱容放任所謂「正名公投」對「奧運模式」發起挑釁，「他們要對自己的言行承擔全部責任。」

陸委會：公投是人民表達言論權利

對於國台辦歸咎於公投案，陸委會說，奧運正名公投案是台灣民間自主發起，為人民表達意見的言論自由權利，且目前仍在連署階段，不應成為影響台灣主辦國際賽事的理由。中國大陸以此為由，主導取消台灣主辦東亞青年運動會，更顯現其對台灣社會民主程序的漠視與無知，再度凸顯中國大陸在國際上粗暴打壓台灣的蠻橫作為。