東亞青運 被中國做掉》總統：不分藍綠 為選手討公道

2018-07-26

〔記者楊淳卉、蘇永耀、李欣芳／台北報導〕台中市舉辦的東亞青年運動會因中國施壓而停辦，蔡英文總統昨於民進黨中常會指出，這件事情沒有藍綠、不分黨派，她要呼籲國人一起當台中市政府和中華奧會的後盾，為認真準備的選手討公道，不要讓他們苦練的汗水白流。

籲國人一起當中市府和中華奧會後盾

蔡英文說，第一屆東亞青年運動會，是由前台中市長胡志強所申辦，台中市長林佳龍接續相關準備工作。也就是說，這是一場台中的國際體育盛會，這件事無關藍綠，一切是為了體育、為了台中、為了台灣。

蔡英文說，為了準備這項體育盛會，不只是台灣選手，一共有來自九個國家地區、兩千多位的青年運動選手。很多人一生只有這一次機會，他們的權利不應該被剝奪，他們的汗水也不應該白流。

蔡英文指出，中央會全力支持台中市政府和中華奧會，為選手發聲、爭取他們應有的機會。我們會根據合約，據理力爭，申復到底。

台灣走向世界的決心 不因打壓改變

蔡英文表示，我們會繼續相關準備工作，包括台中市政府和中央相關單位，針對場館整建、賽會規劃的準備工作，不要因此延宕下來；也希望參賽的選手們，不要因此受到干擾，保持訓練的步調。這是我們的體育精神，就像在比賽場上一樣，在比賽結束之前，我們永遠要全力以赴。

蔡英文昨在總統府接見「凱達格蘭論壇：二○一八亞太安全對話」外國學者一行時也說，中國打壓台灣的力道不斷增強，從片面啟用M503的北向航路、解放軍機頻繁繞台，到強迫各國跨國企業更改網站上的台灣名稱。現也看到中國透過政治壓力，停辦由台中市舉辦的東亞青年運動會。而中國的打壓，並不會改變台灣走向世界的決心。台灣有意願、也有能力維護區域內的和平穩定，我們會持續跟理念相近國家加強合作。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）則呼籲國際社會要注意台灣主辦東亞青運遭取消的問題，「這不是台灣的問題，這是全世界的問題」。