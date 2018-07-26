妥協去台灣 達美、聯合也讓中國消失

2018-07-26

〔記者呂伊萱、陳宜加／台北報導〕中國施壓各國航空公司更改對台灣稱謂，欲矮化台灣國際地位。美國三大航空公司原先都稱台灣為台灣，但昨陸續將「台灣」撤下，僅以「台北」稱呼目的地。除美國外，日韓等航空公司也採取「區域或城市」的妥協做法，不採用「中國台灣」，但也不列出「台灣」，以免中國懲罰。但達美航空及聯合航空的部分網頁同時也移除中國國名。

中國民航局致函四十四家外國航空公司，要求將台灣改為「中國台灣」，否則將暫停所有中國業務，最後期限為七月廿五日。

日韓等改採「區域或城市」妥協做法

中共官媒人民日報海外網則稱，被中國民航局強迫須更改台灣名稱的四十四家外籍航空公司，到昨天下午已「全部對官網涉台名稱作出修改」。中國外交部發言人耿爽昨說，中方注意到「圍繞此事取得的一些積極進展，對有關外國航空公司採取的整改舉動給予肯定」。

美國達美、聯合與美國三大航空在昨天期限屆滿前，先後將「台灣」撤下，同樣改以城市名稱標示目的地，僅剩下「台北」；不過達美航空在機場名單中，仍保留「台灣」。達美航空及聯合航空的部分網頁，同時也移除中國國名。

美國、歐盟、加拿大、英國、澳洲與德國等官方均不能苟同中國行徑，認為中國試圖控管航空企業網站內容是剝奪企業自由。

儘管官方明確表態，多家國際知名航空公司，包括新加坡航空、泰國航空、土耳其航空、大英航空等，都陸續順應中國要求，以「中國台灣」稱呼台灣。

此外，日本及韓國航空公司則採取彈性做法，全日空與日本航空一度祭出區隔性做法，僅更動簡體中文官網上的「台灣」為「中國台灣」；現則直接取消國家標示，僅以城市名稱標示目的地，「台北」與上海、首爾及香港等目的地並列，皆隸屬於東亞欄目下。韓亞航與大韓航空也採取類似的妥協做法。

另外，例如印度航空以「中華台北」標示目的地，法國航空則以機場做為起訖點，台灣是「台灣台北桃園國際機場」等，也都可見航空公司為了滿足中國要求，所做出的彈性調整。北歐航空、瑞士航空、馬來西亞航空等多家航空公司，則長期使用「中國台灣」。香港國泰航空、港龍航空昨起已將台灣列為「中國台灣」。