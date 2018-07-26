中國迫外航改我國名 美國務院強烈反對

2018-07-26

美3大航空也更改台灣標示

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱／綜合報導〕中國施壓要求美國在內的四十四家國際航空公司在二十五日前改變網站中對台灣的標示，美國航空公司等也在期限前調整有關台灣的標示，美國國務院發言人諾爾特二十四日稱還未看到最新發展，但她強調，美國反對一個政府要求私人企業該如何標示。

國務院東亞局發言人在答覆記者的電郵中則說，「我們反對北京指示美國及其他非中國公司，包括航空公司在內，應如何組織網站以方便客戶使用。」

改以「台北」標示目的地

中國政府自今年初開始增強打壓台灣力道，施壓跨國飯店及服飾品牌等民間企業，要求不得在官網上將台灣標示為國家。中國民航局更在四月廿五日致函四十四家外國航空公司，要求在五月廿五日前，將台灣改為「中國台灣」，否則將暫停所有中國業務。中國最初限期三十天，之後又將期限延至七月廿五日。美國白宮則重批中國是「歐威爾式胡言亂語」，並表示美國「強烈反對」中國強迫企業使用特定政治語言的作為。

針對路透報導美國航空公司將屈服於中國壓力，在網站上更改台灣的定位，國務院一位發言人曾在二十四日答覆媒體的電郵中表示，美國政府強烈反對，觀點沒有改變。

國務院官員說，中國政府非常清楚美國的立場，「我們曾不斷地向中國政府傳達，美國強烈反對中國企圖迫使私人企業針對有政治性質的事，在公開內容上使用特定語言。」美國航空公司不應該被強迫遵行這個命令，「我們的觀點沒有改變」。

不過，在美國政府強烈支持下，原先不為所動的美國達美、聯合與美國三大航空，在昨天期限屆滿前，也都先後將「台灣」撤下，同樣改以城市名稱標示目的地，僅剩下「台北」；不過達美航空在機場名單中，仍保留「台灣」。

美促他國向北京表達關切

被媒體報導可能接任國務院亞太助卿的「美國企業研究所」亞洲研究中心主任卜大年二十四日在參院外委會作證時也表示，台灣是中國推行脅迫性經濟活動的中心點。

他說，中共最近向國際公司施壓不要提台灣的名字，企圖從全球的「心理地圖」上，把實為一個獨立實體的台灣給抹去。萬豪酒店與達美航空公司因為營運時把台灣列為國家而被迫道歉。

國務院官員指出，中國公司可以自由地在美國經營其網站而不受政治干擾。美國已經與其他政府談過中國要求航空公司更改網站及促銷品的事情，他們敦促這些政府向中國政府表達關切，就像美國所做的一樣。