鴨肝充高檔鵝肝 老闆削1500萬

2018-07-25

餐廳負責人 遭判刑一年六月

〔記者黃建華、蕭玗欣／綜合報導〕六千元的鵝肝套餐竟然是鴨肝！以販賣高檔鐵板燒聞名的高雄「家蒂諾」餐廳，驚爆以鴨肝混充鵝肝販售醜聞，盧姓夫婦花了七二一六元消費，卻吃到便宜鴨肝，怒告詐欺；業者雖稱因禽流感疫情而暫時改用鴨肝，但主廚證稱餐廳二○一三年開業以來，從未進口鵝肝。高雄地院認定家蒂諾光是號稱含鵝肝的餐點就賣出三千五百多份，總銷售金額逾一五五八萬元，昨日依詐欺罪判處負責人李佩珍一年六月刑期。

家蒂諾以鵝肝為主打商品，但有離職員工去年踢爆該店以鴨肝矇混鵝肝，全案才曝光。有被害人盧姓夫婦不滿花了七千多元消費，吃到的「魚子醬鵝肝蒸蛋」、「法式松露鵝肝」卻都是鴨肝，憤而告業者詐欺。

業者辯稱禽流感 暫改用鴨肝

李佩珍辯稱，因鵝肝產地發生禽流感，無法進口鵝肝才改用鴨肝，且提供的鴨肝與鵝肝都是相同等級，教育訓練時也都提醒員工，在客人點餐時告知係以鴨肝代替。又辯稱菜單寫上法文「foie gras」（肥肝），依法式料理習慣，即泛指鴨肝或鵝肝。

但離職員工證稱，公司訓練時，被告知要說鵝肝是從法國進口，如被發現是鴨肝，就強調是高級鴨肝。餐廳總務人員也證稱，因鵝肝太貴，上游廠商都說沒貨。

員工作證打臉 從未進口鵝肝

法官調查，家蒂諾餐點價格一九八○元至六五八○元，走高檔路線，開業以來賣出品名含有鵝肝的餐點達三五九六份、銷售金額近一千六百萬元，認定李女蓄意以鴨肝假冒鵝肝銷售。又考量她至今沒和提告顧客和解，判她一年六個月。全案仍可上訴，未來若未改判，李女須入獄服刑。

對於鵝肝和鴨肝差別，Façön法熊法式餐廳主廚Jason表示，兩者價差大，但因品質不同，沒一定價格。外觀來看，鵝肝較大顆、顏色偏白，油脂部分多、比較香，較沒腥味；鴨肝顏色則偏黃，但因上桌前若已經處理，消費者恐難辨認。

此外，鵝肝法文是foie gras d’oie，鴨肝foie gras de canard，高檔法國餐廳應是會清楚標示。