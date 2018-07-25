80歲嬤盼救活更多人 存老人年金 捐贈救護車

2018-07-25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「能多救幾條寶貴性命，我就覺得人生幸福美滿！」

蔡陳美省吃儉用 積蓄全捐出

澎湖西嶼竹灣的八十歲阿嬤蔡陳美女士，每月存下三千元老人年金及省吃儉用存下的積蓄，全部捐贈購買百萬元救護車給三軍總醫院澎湖分院，期盼救活更多人，被譽為「台東陳樹菊第二」、「十元阿嬤莊朱玉女翻版」。

兩度靠救護車送醫 救回一命

蔡陳美育有十一子十一孫，先生健在，美滿幸福。不過，蔡陳美一生其實經歷過三次生死關頭，四十九歲那年吃錯藥，後送至高雄就診，另兩次則都是靠救護車送醫才救回一命，最近一次是六年前在家曬衣服，由屋頂跌落致右腿粉碎性骨折，由救護車送往三總澎湖分院救治。

事過六年，行動仍有些不便，卻感受到子孫孝順是老天爺對她的眷戀，蔡陳美認為，買不起飛機，但百萬元救護車還是可以買的，因此毅然將多年來的積蓄，包括每月的老人年金，全數捐出購買救護車。

三總澎湖分院院長張芳維得知她將積蓄老本全捐出，苦勸她改捐輪椅或公務車就好，但她說：「子女都很孝順，下半生都生活無虞。」

感念昔救命恩 捐車完成心願

其實蔡陳美一生清苦，三個月大就送人當童養媳，十四歲到台灣當幫傭，二十歲才回澎湖，二十二歲嫁給小她兩歲的丈夫，因公公壯年死於海難，蔡陳美嫁入後還要照顧三名年幼叔姑，連結婚錢都是向人借貸，婚後勤做手工，將兒女及叔姑拉拔長大，如今家境小康；而為捐贈救護車，阿嬤不僅拿出老人年金、兒女給的紅包壓歲錢及零用金等積蓄，還向女兒借了十萬元。

捐贈儀式昨在三總澎湖分院舉行，院長張芳維、副議長陳雙全、衛生局副局長樓亞洲等人見證感人的一刻，蔡陳美由丈夫和兩個兒子陪同，將車鑰交給院長，完成她一生最大的心願。