2018-07-25

記者鄒景雯／特稿

中國以台灣民間正在進行二○二○東京奧運台灣正名公投連署行動為由，昨天透過東亞奧林匹克委員會在北京召開臨時理事會，動用舉手表決，取消台中市明年八月的東亞青年運動會主辦權，此種一貫「有我沒你」的零和手段祭出後，台灣當然一陣譁然，紛紛提出譴責，然而光生氣不是辦法，如何掙脫這種困局，更值得我們共同思考。

這麼說，不是不該生氣，肯定是要氣的，這氣，不是情緒的發洩，而是再次確認中國面子夾雜民族主義的行為模式，也就是對於一切忤逆「一個中國」原則的著手行動，北京一律除之而後快。從這個角度來看，對岸的打壓其實是一個常數，不是估計不到的意外，因此必須納入我們所有的發展計畫之中同時考量，並且準備好因應對策，才算是一個比較能夠達成目標的方案。

這次北京直接打擊的對象東奧正名公投，領銜發起的紀政體育界出身，有國策顧問名份，參與者來自四面八方，基本上不是一個組織性很強的集結。這個公投案，訴求以「台灣隊」取代中華台北的名稱參賽東奧，在今年二月提案後，目前已經通過第一階段連署，希望在八月底前達成第二階段二十八萬份連署門檻，以期在年底舉行投票，做為施壓政府向國際奧會遊說更名的民意基礎。

這個公投行動引發北京關注，並非始於今日，之前國台辦公開批判過，國際奧會也曾發函中華奧會警告，但是沿途始終未獲重視警覺與有效處置，現在則是進一步使出撒手鐧，把東亞青運主辦權給祭了旗。我們不必粉飾太平已經付出的代價有多巨大，這不僅是台灣第一次舉辦奧運體系相關的國際賽事，十四到十八歲的選手錯過這次競技的機會，下屆即失去了資格，更是不可逆的遺憾，因此我們當然要譴責中國，所有破壞兩岸關係、傷害兩岸情感的後果，也要讓對岸完全承擔。但是光這樣顯然並不足夠，因為我們畢竟受到了傷害。這個案例，是否能帶給我們更多的啟發，減少受害的程度，增強反擊的能力，恐怕是下個階段的當務之急。

至少擺在眼前的是，我們必須嚴肅看待在與中國進入類似的賽局之前，一定要以實力為前提，這是取勝的基本要件。以如何避免東亞青運成為懲罰標的這個例子而言，所謂的實力有二，一是我們選手的國際排名如何？試想如果台灣是運動強國，誰敢取消我們？今後勢必要忍辱奮發。二是我們在事前對於各會員國的遊說功夫如何？昨天在臨時理事會上的表決，說明台灣有欠努力。這些都是非常務實的工作，喊爽、務虛，成就不了偉大的獨立正名。

由此延伸，當代的進步國民也必須正確認識公投的價值與功能是什麼？以台灣的特殊處境，尤其需要珍惜公投，而非濫用這個直接民主的機制。公投應該是民主國家另一個處理內部分配問題的利器，在應付外部挑戰與危機時，公投的限制經常無法超越國際現實，這樣的實證不斷在世界上一些獨立公投案例上出現，早不乏經驗。因此我輩在如何、何時善用公投做為防禦武器的步驟與方法上，怎麼能夠不慎重思辨呢？這是攸關台灣前途的大事，這個社會需要更多有意義的對話與討論。