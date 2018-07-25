奧會副主席蔡賜爵 上週赴中折衝鎩羽

2018-07-25

〔記者林岳甫／台北報導〕由台中舉辦的首屆東亞青年運動會，昨在北京進行的東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時會，遭草率「舉手表決」拔掉主辦權。事實上，停辦東亞青運早在體壇傳開，中華奧會副主席蔡賜爵上週特別趕赴北京折衝，可惜無法扭轉情勢。

據了解，台中東亞青運的籌備會已逾一年無法跟東亞奧林匹克委員會開會，且今年年初台灣民間積極推動「東京奧運正名活動」，昨天東亞奧臨時會召開前，體壇早就盛傳恐被中國刻意打壓，無法如期舉辦東亞青運。

據悉，蔡賜爵上週飛往北京，拜會中國奧會名譽主席、昨擔任臨時會主席的劉鵬，及中國奧會副主席楊樹安、國台辦交流局長黃文濤。劉鵬當時回應，國際奧會五月決議通過，要求中華奧會遵守一九八一年訂定的「洛桑協議」，也不會核准名稱更動，但台灣方面卻無視國際奧會的決議，因此揚言要取消台中的主辦權。

昨天主辦權確定被取消，中華奧會副主席蔡賜爵、陳士魁昨連袂召開記者會。蔡賜爵表示，對這起事件感到痛心、遺憾，中華奧會對台灣、台中、東亞青年深感抱歉。他強調，公投連署屬於台灣人民的權利，目前仍在連署階段，未有任何結果，而中華奧會態度仍是「不鼓勵、不慫恿」。

體育界人士指出，一九七一年台灣被迫退出聯合國，我國奧會及其他部分運動團體在國際奧會（IOC）和各種國際組織的會籍相繼受影響，致使我運動選手無法參加國際體育競賽。

後來在時任國際奧會委員徐亨等人奔走下，於一九八一年三月廿三日在瑞士洛桑與IOC簽訂協議，以「Chinese Taipei（中華台北）」名稱及奧會會旗、會歌，重新獲得IOC承認，確保我國奧會在國際奧會應有之權利。我國各單項運動協會也循此模式逐一恢復會籍，這也是「洛桑協議」、「奧會模式」的由來。