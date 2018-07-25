東亞青運竟被停辦》 選手錯愕「現在該怎麼辦？」

2018-07-25

〔記者蘇孟娟、卓佳萍／綜合報導〕台中市東亞青運主辦權被取消，其中主辦城市自選項目輕艇及自由車選手為賽事更特地移地中國集訓或出賽，昨日聽聞主辦權被取消，教練與選手倍感錯愕；台中市體育總會秘書長楊永昌感嘆說，運動賽事因政治介入「被弄掉」，對全心苦練的選手不公平。

努力成泡影 教練大嘆：

政治介入 對選手太不公平

楊永昌指出，台中市爭取到主辦權之後，十四項賽事各單項委員會投入培訓選手已兩年，面對台中舉辦奧運等級的國際賽事，大家努力以把獎牌留在地主城市為目標。

楊永昌說，今年台中市挑戰全中運拿下一二五面金牌，比去年多出五十四面獎牌的成績，正是全力拚東亞青運的培訓能量所致，選手苦練多時，卻因政治介入「被弄掉」，令人遺憾，盼中國有「運動雅量」，讓運動賽事順利進行。

台中市爭取到東亞青運主辦權後，因主辦城市可自選兩項賽事，台中市自選輕艇與自由車列入賽事，兩項賽事選手及教練更卯足全力拚練，輕艇隊本月六日甚至前進中國移地訓練，自由車也在廿四日前進中國以賽代訓，不料傳出賽事變數，讓眾人極度錯愕。

台中市輕艇代表隊教練馬健銘指出，為了東亞青運選手準備二年多，有的甚至從國中就起步培訓，現在升上高中，有十名選手寧願個別自費五萬元移地訓練，昨乍聽到主辦權被取消，相當錯愕，他只能安撫選手繼續練習，大家還抱一線希望，等待有轉圜空間。

台中市自行車委員會主委趙世崧說，很多選手自國中就拚命練習，就是希望能站上這場奧運級的賽事，這項變動對選手傷害太大，大家都在問：「現在該怎麼辦？」只能讓選手不放棄練習，希望有好的結果。

台中市游泳委員會總幹事楊偉鈞指出，台中市游泳項目也被視為奪牌熱門項目，選手兩年來幾乎是清晨苦練到晚上，因政治力介入讓主辦權臨時被喊卡，令人難過，選手心情更可想而知，只希望朝野團結，爭取逆轉可能。

台中五權國中田徑教練黃春榮曾擔任台灣亞青代表隊短距離教練，培養出廖靜賢等短跑好手。他昨天則表示，取消主辦權對辛苦練習的選手相當不公平，感覺體育被「複雜化」了。

東亞青運先前也透過電視台製作節目，邀請優秀選手宣傳，包含二○一三亞洲青運游泳金牌蔡秉融、世大運羽球男單金牌王子維等人都現身幫選手打氣，若確定停辦，之前努力的宣傳都將成為泡影。