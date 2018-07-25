台灣遲未解禁福島等食品 日駐台代表：傷害日台友好

2018-07-25

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕台灣政府持續禁止日本福島等五縣食品進口，國民黨昨又舉辦「反核食公投連署」造勢活動。日本駐台代表沼田幹夫昨對此表示「深感失望」，福島災區民眾不分晝夜努力邁向復興，食品管制措施卻被「政治處理」，令人非常遺憾。而台灣毫無科學根據地持續此措施，他也直言，將對日台友好關係造成傷害。

日本食品進口爭議未解，台灣目前仍禁止輸入日本福島縣食品，也禁止進口來自栃木、茨城、群馬與千葉等四縣的多項產品。世貿組織會員中，僅韓國、香港及澳門禁止部分福島水產品進口，全面禁止福島食品進口者，則僅有中國與台灣。其中香港本月又拍板放寬進口，自昨日起解除福島之外四縣的食品進口限制。

對國民黨發起公投失望

除台灣政府未解禁外，國民黨昨又辦「反核食公投連署」造勢活動，國民黨副主席曾永權、郝龍斌、台北市長參選人丁守中等人都出席活動；曾永權強調，國民黨提出包括「反核食」等公投案，是要加強監督無能的政府。

沼田幹夫昨透過日台交協發表中日文雙語文章說，對於國民黨發起公投連署的相關報導，「本人深感失望」。他說，日本只盼台灣朋友也能吃到在日本國內流通的安全食品，而這正是對於至今仍飽受負面風評所苦的福島縣等日本災區民眾的支援。

沼田幹夫向台灣政府喊話表示，在毫無科學根據下持續進口管制措施，相信對日本與台灣的友好關係「將造成傷害」，他衷心希望台灣的有識之士能夠「冷靜地判斷」。