美前防長卡特︰台在印太有更大合作機會

2018-07-25

〔記者彭琬馨、呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕美國前國防部長卡特（Ashton Carter）昨天在遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇：二○一八亞太安全對話」發表專題演講。據轉述，卡特在演講中以「自我孤立化」（self-isolation）一詞形容中國近年在南海的擴張行為；卡特認為，因為台灣遵守國際規範，讓台灣很自然地成為印太地區的一員，中國這幾年則自我孤立、與主流背道而馳的做法，反而「會讓台灣在印太地區獲得更大的合作機會」。

卡特受訪時也提到，他一向支持美國傳統政策，亦即兩岸要穩定、對話，美國則要執行「台灣關係法」，與台灣維持非官方的關係，包括軍事領域。他強調，台灣是美國印太戰略網絡中的一員。

凱達格蘭論壇以「韓半島與印太戰略環境」主題打先鋒，接續各場次則分別聚焦「中國銳實力及其對民主世界的挑戰」、「印太區域的地緣經濟評估：從一帶一路、CPTPP到美中貿易戰」與「整合台灣新南向政策及印太戰略」等主題。

據轉述，卡特在演講時分享美國多年來的亞太戰略，雖然有新狀況出現，但「政策方向是有延續性的」，主要盼能以「包容性」建立區域規則；卡特認為，中國這幾年的軍事作為、歷史主權觀，「做法相當自我」，也有自我孤立化的傾向，進而衝擊美國在亞太地區的戰略以及長久以來建立的秩序，也引起其他亞太國家的不安與擔心，進而尋求美國協助。

據轉述，卡特在會中指出，雖有多個國家與中國有緊密的貿易關係，但因中國本質還是共產獨裁體制，外國公司與中國貿易往來，多半處在不公平的地位，才會導致現在的美中貿易戰。

蔡總統出席論壇開幕，致詞時再次提到中國持續以銳實力施壓他國，包括區域軍演、派遣軍機軍艦繞行台灣，用經濟實力施壓台灣盟友，也封殺台灣國際空間、迫使國際企業矮化台灣。面對此情勢，總統強調台灣一直站在捍衛民主共享價值最前線，這些價值正是既有秩序與繁榮的基石，盼與區域夥伴共尋解方，確保共同利益。

此外，蔡總統接見卡特時也強調，台灣人民面對中國打壓，不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式，中國打壓台灣的力道越大，我們積極貢獻世界的決心就更大。