美參、眾院支持 改進台灣防衛力

2018-07-25

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十三日報導〕美國參、眾兩院今天通過二○一九財年的國防授權法案協商報告，兩院同時支持改進台灣的防衛能力、部隊妥善率、擴大聯合訓練、軍售、對安全合作當局的運用、以及資深層級的軍事交流。協商報告也明文禁止美國機構使用與中共情報單位有關的華為與中興兩家公司的科技；除非國防部長提出特別要求，也禁止邀請中國解放軍參與美國主辦的環太平洋軍演；報告也限制國防部提供經費給設有孔子學院的大學語文項目。

美國務院：

鼓勵台灣增加國防預算

美國國務院發言人今則以背景說明的方式指出，美國行政部門有決心完全執行台灣關係法的條文，美國國會提供數量（quantity）足以讓台灣維持自我防禦能力的防禦性武器與服務。

國務院發言人說，美國支持台灣努力發展創新與不對稱能力，以嚇阻脅迫或威嚇，美國也鼓勵台灣增加本身國防預算到一個足以與其安全挑戰相符的程度。

由於美國參、眾兩院月前通過的二○一九財年國防授權法案文字內容有差異，因此需要進行協商報告以統一內容。今天公佈的只有協商報告的十八頁摘要。

據國會消息人士透露，參院版以國會意見方式支持美台軍事交流的條文，幾乎都在協商報告中保留。參院月前通過的條文指出，參議院認為台灣關係法及六項保證是美台關係重要基石，美國應加強與台灣的防務合作，改善對台軍售過程，及時回應台灣提出的防衛需求、適當參與台灣軍演，例如年度漢光演習。

同時支持美台擴大人道救援及災難救助活動的合作，並敦促美國國防部長考慮支持美國醫療船訪問台灣，作為美國海軍年度「太平洋夥伴」人道使命的一部分。

報告並指出，美國的國家防衛戰略將中國定位為「戰略競爭者」，參、眾兩院因而禁止美國機構使用華為與中興的科技，且禁止任何使用這兩家公司科技的實體與美國政府單位做生意。

報告指示美國政府對於中國要採取整體政府的戰略，來應對中共針對美國、盟邦與夥伴，運用其政治影響力、經濟工具、網路活動、全球基礎設施與發展計劃，還有軍事活動的作為。國會也要求美國國防部長針對中國在南海的軍事與脅迫活動提出公開報告。

針對原本國防部每年發表的中國軍力報告，這次參、眾兩院也修改要求加入中國如何影響媒體、文化機構、企業、美國的學術與政策圈，還有中國如何使用非軍事工具，例如掠食性的借貸作為，以支持中國在全球的安全與軍事目標。