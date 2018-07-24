覓食困難 回不了家 單腳反嘴鴴 成孤獨勇士

2018-07-24

台南市拍鳥俱樂部鳥友邱明德本月二十二日在台南北門，意外拍到一隻單腳的反嘴鴴，覓食困難也無法抓癢，感嘆牠回不了家，生活辛苦，但又超勇敢。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，羽色黑白分明的反嘴鴴是冬候鳥，這季節應早已返回繁殖地，但同伴都回家了，單腳的牠卻回不了家，生活無法自如，連抓個癢也不行，看了令人心酸。不過牠依舊堅強、勇敢生活，猶如「單腳勇士」。

根據台江國家公園簡介，反嘴鴴身長約四十二至四十五公分，常出現於濱海濕地如鹽田、草澤、湖泊或魚塭等地區，秋天來台度冬，春天返回繁殖地。（記者蔡文居）