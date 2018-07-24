車手自費租車 領300萬贓款只分到300

2018-07-24

高中生懊悔：詐團沒一個好東西

〔記者許國楨／台中報導〕台中市高姓高中生借騎友人機車撞損無力賠償，被引誘當詐騙集團車手，想打工快速領取高報酬支付修車費，他先自掏腰包租機車代步犯案，前後提領共三十多萬贓款，最後竟僅拿到三百元酬勞還被逮，堪稱史上最悲情車手的他懊悔不已，氣得向警方說，「詐騙集團沒一個好東西，一定會配合警方揪出上游」。

警方說，詐騙集團不僅可惡，更會利用涉世未深的青少年犯案，青少年獲得小小的酬勞，卻要面臨民、刑事責任，甚至，父母還得連帶賠償。呼籲年輕人及家長注意打工陷阱，不要再被詐團以「高薪、輕鬆」的噱頭騙了。

台中市第四分局警方最近執行青春專案，大數據分析出的詐欺車手提款熱點，發現轄內某超商ＡＴＭ有一名身材壯碩的車手，多次前往提領贓款，且得手後騎乘機車離去，以車追人，鎖定十五歲的高姓少年查緝時，才發現他早一步被其他單位查獲，並收容在少年觀護所。

急需賠償修車費 才去打工當車手

警方日前到觀護所借訊高姓少年，他表示六月間還在高中就讀時，借騎友人機車卻撞損，因家中經濟狀況欠佳，不敢告訴父母此事，又急需賠償三萬元的修車費，才會透過友人介紹，利用課餘打工兼任車手，因對方遊說當車手工作輕鬆又賺很快，承諾每次提領金額的百分之一當作佣金酬勞，他原以為很快可以籌到修車費用，沒想到完全不是這回事。

警呼籲 別被高薪、輕鬆噱頭騙了

高少說，平常透過微信與上游聯絡交付提款卡後，持往市區各超商ＡＴＭ提款，但因欠缺交通工具又未成年，還得先請友人代為租賃機車，並自付每天五百元的租車費，連同油錢及餐費，前後租了六次機車就得先付出三千多元，沒想到更悲情的還在後面，他共提領了三十萬贓款，照約定起碼要拿到三千元佣金，竟只拿到一次三百元酬勞，就被警方查獲；高少氣憤的說，當詐騙車手還被騙，實在很嘔，早知道就不要聽信朋友建議，悔不當初。