日推「劃時代」注射新藥 椎間盤突出免開刀

2018-07-24

下月發售 可作手術替代選項

〔編譯茅毅／綜合報導〕椎間盤突出好發於二十幾至四十幾歲的男性，反覆發作常令患者痛不欲生，影響日常生活和工作。日本「讀賣新聞」二十三日報導，日本八月份將開始發售治療椎間盤突出的最新注射藥物，可作為手術替代選項。注射一次僅需約三十分鐘，住院兩天一夜甚至當天即可返家。日本國立濱松醫科大學教授松山幸弘表示，約八成患者施打後見效，約一個月症狀慢慢好轉，堪稱「劃時代」新藥。

注射髓核 八成患者症狀改善

據報導，椎間盤突出的保守療法包括服用止痛藥、穿上限制腰部動作的束腹等。但若無效且疼痛加劇，即可能必須考慮開刀，侵入性地切開背部，切除椎間盤裡突出的髓核。從住院到出院約需七至十天，若加上復健療程，返回工作崗位約需一個月，對患者造成很大負擔。

這種名為「HERNICORE」的新藥，可直接注射髓核，無需全身麻醉與開刀。據報導，施打一次便有顯著療效，有助改善患者生活品質。新藥中名為「Condoliase」的酵素，可將髓核成分裡的醣胺聚醣（ＧＡＧ）分解，使髓核突出部分縮小，減輕對附近神經的壓迫及疼痛。

現年七十歲、多年來飽受腰痛所苦的井上勉，二○一三年曾參與該藥的臨床試驗，約一個半月時間，疼痛和麻痺症狀就消失。不過，新藥是以保守療法未能完全改善症狀的患者為對象。在椎間盤突出的主要類型中，對「後縱韌帶下脫出型」有效。

該藥要價八．一六七六萬日圓（約二．二八萬台幣），副作用為腰痛與起疹子等，但據稱嚴重副作用並不常見。松山幸弘強調，醫師必須先經過核磁共振造影（ＭＲＩ）等程序，妥善評估適用對象。

日本厚生勞動省已經於三月份核准該藥製造與販售，五月份納入保險給付。